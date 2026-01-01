Экспорт сельхозпродукции Украины через Черное море полностью прекратился

"Зерно может лежать в элеваторах до двух лет, но если мы и дальше вообще ничего не сможем вывозить через Черное море, то уже с октября мощностей для хранения начнет не хватать", – отметил в интервью журналу Der Spiegel Высоцкий.

Ранее министр рассказал агентству Reuters, что прямые убытки для сельскохозяйственного сектора Украины в текущем году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд. Как заявил Высоцкий, на фоне ударов по украинской портовой инфраструктуре владельцы судов приостановили заходы в морские порты в разгар сезона сбора урожая. Альтернативные маршруты экспорта зерна достигнут необходимой пропускной способности не раньше конца августа и смогут покрыть лишь 50–55% от объемов, которые обеспечивают черноморские порты.

В какие страны поставляет сельхозпродукцию Украина?

Главными импортерами сельскохозяйственной продукции из Украины являются страны Евросоюза, Азии и Африки, на которые суммарно приходится более 92% всего аграрного экспорта страны. Продукция АПК составляет основу украинского экспорта (около 57% от общего объема поставок за рубеж).

Ключевые страны-импортеры:

Испания – один из крупнейших покупателей украинского зерна в ЕС;

Польша – ключевой европейский хаб и потребитель агротоваров;

Египет – ведущий импортер украинской пшеницы и кукурузы в Африке;

Турция – крупный покупатель масличных и зерновых культур;

Китай – традиционно закупает значительные объемы кукурузы и шрота, хотя доля колеблется;

Италия – крупный импортер зерна среди стран Южной Европы;

Нидерланды и Германия – основные импортеры растительных масел и другой продукции в Центральной Европе;

Алжир – активно наращивает закупки украинских зерновых культур.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущими рисками для безопасности судоходства в Черном и Азовском морях и потенциальными последствиями для ситуации с продовольствием в мире.