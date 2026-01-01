Инфантино могут не допустить до выборов президента ФИФА из-за нарушения сроков

Инфантино занял пост президента ФИФА в 2016 году после внеочередного конгресса, завершив прерванный срок Йозефа Блаттера, который ушел после коррупционного скандала. Устав ФИФА ограничивает пребывание на посту тремя сроками по четыре года. Однако в 2022 году совет организации решил не учитывать первый срок Инфантино (2016–2019), посчитав, что он завершал период Блаттера.

FairSquare настаивает, что устав не предусматривает возможности не засчитывать срок, даже если он не длился полные четыре года. "Ни устав ФИФА, ни регламент управления ФИФА не предусматривают возможности не засчитывать президентский срок, если он не длился максимально допустимые четыре года", – говорится в письме, которое цитирует The Athletic.

Организация также выразила опасения, что Инфантино может злоупотребить своим положением и теоретически "оставаться у власти бесконечно".

FairSquare – некоммерческая правозащитная организация, зарегистрированная в Лондоне и основанная в 2019 году. Она занимается трудовой миграцией, политическими репрессиями и спортом.

Ранее FairSquare уже подавала жалобу в Комитет по этике ФИФА, связанную с вручением "премии мира" ФИФА президенту США Дональду Трампу, что, по мнению организации, нарушает принцип политического нейтралитета. Также она обращалась в МОК с призывом расследовать отмену дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года.

Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года. Инфантино на данный момент – единственный объявленный кандидат. Более 200 национальных ассоциаций выразили ему поддержку, но федерации Уэльса, Швеции, Сербии, Ирландии и Шотландии публично от нее отказались.

Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения Инфантино на пост генерального секретаря ООН. По мнению американского лидера, глава ФИФА пользуется уважением во всем мире и обладает способностью объединять людей. Официального подтверждения этой информации нет.

Трамп высказался в поддержку главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на фоне сообщений о его возможной отставке, назвав его выдающимся и незаменимым руководителем.