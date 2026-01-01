Трамп поддержал Инфантино на фоне кризиса в мировом футболе

"FIFA совершила бы ужасную ошибку, если бы по какой-либо причине даже задумалась о замене президента Джанни Инфантино. Он великолепен, поскольку только что возглавил самый успешный чемпионат мира, вчетверо лучше предыдущих", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Международная федерация футбола не повторит сопоставимого успеха и не получит такой прибыли, если отправит Инфантино в отставку.

Ранее в FIFA заявили о скоординированной кампании против организации и Инфантино, а также о том, что намерены оперативно реагировать на недостоверные публикации о своей деятельности.

Инфантино работал в структурах Союза европейских футбольных ассоциаций с 2000 года, в 2009-м занял пост генерального секретаря УЕФА, а в 2016 году перешел на должность президента FIFA.

FIFA устроила кризис, попытавшись продать 20% прав на чемпионаты мира за $4,2 млрд. Покупателем должен был стать американский фонд Thrive Capital, связанный с семьей Трампа.

Чтобы протащить сделку, Инфантино обещал бедным ассоциациям выплаты по $40 млн за их голоса на выборах.

Европа ответила жестким бунтом. УЕФА сразу объявил ультиматум: если права продадут инвесторам, европейские сборные полностью бойкотируют чемпионат мира.

К протесту мгновенно примкнули Азия и Северная Америка. Против также выступили топ-клубы, фанаты и крупные европейские политики.

УЕФА объявил о потере доверия к руководству FIFA из-за планов продать права на ЧМ.

Позже стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна разработали стратегии на случай, если Инфантино не уйдет в отставку и снова выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок на выборах в марте 2027 года.