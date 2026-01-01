В FIFA заявили о скоординированной кампании против организации и Инфантино

"Все очевиднее становится, что некоторые лица предпринимают скоординированные попытки подорвать авторитет организации и ее руководителя. Те, кто не пользуется поддержкой национальных ассоциаций, не должны пытаться с помощью обвинений, намеков или дезинформации добиться того, чего не могут достичь посредством установленных демократических процедур", – говорится в заявлении федерации, текст которого приводит журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

"Президент FIFA посвятил более 30 лет карьеры европейскому и мировому футболу, способствуя значительным изменениям в этом виде спорта. FIFA приветствует обоснованную критику и контроль за своей деятельностью. Однако это не дает права искажать факты, распространять необоснованные обвинения или создавать информационные поводы с целью отвлечь внимание от работы организации и ее достижений. Если публикации содержат неточность или вводят в заблуждение, FIFA будет прямо и решительно на них реагировать", – сформулировала организация свою позицию.

Джанни Инфантино работал в структурах Союза европейских футбольных ассоциаций с 2000 года, в 2009-м занял пост генерального секретаря УЕФА, а в 2016 году перешел на должность президента FIFA.

FIFA устроила кризис, попытавшись продать 20% прав на чемпионаты мира за $4,2 млрд. Покупателем должен был стать американский фонд Thrive Capital, связанный с семьей Дональда Трампа.

Чтобы протащить сделку, Джанни Инфантино обещал бедным ассоциациям выплаты по $40 млн за их голоса на выборах.

Европа ответила жестким бунтом. УЕФА сразу объявил ультиматум: если права продадут инвесторам, европейские сборные полностью бойкотируют чемпионат мира.

К протесту мгновенно примкнули Азия и Северная Америка. Против также выступили топ-клубы, фанаты и крупные европейские политики.

УЕФА объявил о потере доверия к руководству FIFA из-за планов продать права на ЧМ.

Позже стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна разработали стратегии на случай, если президент FIFA Джанни Инфантино не уйдет в отставку и снова выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок на выборах в марте 2027 года.