Польская оппозиция депортирует украинцев призывного возраста в случае прихода к власти

"Одним из первых, наиболее важных решений правительства станет решение о депортации мужчин – украинцев призывного возраста, которые не работают легально в Польше", – сказал Бохеньский на конференции, посвященной программе партии.

По его словам, после депортации у этих граждан появится возможность "сражаться за свою родину".

Бохеньский также подчеркнул, что любой, кто намерен приезжать и жить в Польше, обязан соблюдать действующие в стране правила. "Мы построим систему, которая позволит оставаться в нашей стране только тем, кто уважает наши законы", – добавил он.

Согласно позиции нынешних властей по этому вопросу, которую озвучил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, Варшава может рассмотреть различные меры для стимулирования украинцев к выезду из Польши, но силовой вариант невозможен.

Ранее Евросоюз принял решение, согласно которому с 5 августа 2026 года прекращается предоставление временной защиты украинцам, выполняющим свои военные обязанности на территории страны. Одновременно право украинских беженцев на временную защиту продлено до 4 марта 2028 года.

Новые правила касаются только тех, кто обращается за статусом впервые или повторно после вступления решения в силу. Украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, изменения не затронут.

Мера объяснена изменением "оборонных потребностей Украины".

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал мужчин мобилизационного возраста, уехавших из страны, вернуться на родину для проведения ротации военных. Действующий в Украине мобилизационный возраст составляет от 25 до 60 лет.

К концу мая 2026 года количество украинских граждан, получивших временную защиту в странах Евросоюза, выросло до 4,38 млн. На фоне сохраняющегося притока политика отдельных стран ЕС начинает меняться: вводятся ограничения на прием мужчин призывного возраста и сокращаются расходы на социальную поддержку.