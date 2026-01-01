В Польше не будут задерживать и силой выдворять украинских призывников

В середине июля страны Европейского союза согласовали продление схемы временной защиты украинских беженцев до марта 2028 года, но исключили из нее военнообязанных. Новое правило будет действовать только в отношении новых заявителей и не затронет граждан Украины, уже пользующихся временной защитой на территории ЕС.

Семоняк отметил в эфире радио Zet, что Польша может рассмотреть различные меры для поощрения украинцев к "выполнению своего долга перед родиной".

"Я не думаю, что мы должны делать это силой", – добавил министр.

Также он сказал, что для Украины солдаты – "это дефицит номер один". По словам Семоняка, власти бывшей советской республики заинтересованы в том, чтобы граждане призывного возраста возвращались в страну.

Сколько мужчин призывного возраста уехали из Украины в Европу с начала СВО?

За время с начала российской СВО из Украины в Европу выехали сотни тысяч мужчин призывного возраста. Согласно статистике Евростата и МВД стран ЕС, в Европе находится около 1,15–1,17 млн украинских призывников.

Больше всего таких лиц осели в Германии, Польше и Чехии. Так, на начало 2026 года в ФРГ числилось около 350 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. При этом, по оценкам немецких властей, десятки тысяч могут находиться в стране без регистрации.

Сколько новых солдат нужно Украине?

Киев официально держит штатную численность Вооруженных сил Украины в секрете. Текущий показатель оценивается приблизительно в 700–900 тысяч военнослужащих. По мнению военных аналитиков и западных источников, для стабилизации фронта, восполнения санитарных потерь и ротации существующих подразделений ВСУ необходимо дополнительно мобилизовать от 150 до 250 тысяч человек.

Ранее польская газета Rzeczpospolita написала, что ЕС может закрыть въезд для украинцев, подлежащих мобилизации.