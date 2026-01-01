Принадлежавшие Карапетяну "Электрические сети Армении" передадут в доверительное управление

Что касается производственных предприятий, то едва ли правильно будет сохранять их в собственности государства, добавил Пашинян. По его мнению, эти предприятия нужно будет приватизировать путем прозрачных конкурсов, пишет Sputnik Армения.

Национализация "Электрических сетей Армении": хронология событий

Лишение лицензии и временное управление. В ноябре 2025 года Комиссия по регулированию общественных услуг лишила "Электрические сети Армении" (ЭСА) лицензии на распределение электроэнергии. Временным управляющим был назначен Романос Петросян – член правления правящей партии Пашиняна "Гражданский договор".

Решение о национализации. В марте 2026 года армянское правительство приняло окончательное решение о национализации компании, а Конституционный суд признал эти законодательные поправки законными.

Судебные разбирательства. В июне 2026 года Стокгольмский арбитраж полностью отклонил протесты прежних собственников и удовлетворил ходатайство Армении, подтвердив законность процесса национализации.

Что произошло с бывшим владельцем "Электрических сетей Армении" Самвелом Карапетяном?

Ранее ЭСА принадлежали группе компаний "Ташир" бизнесмена Самвела Карапетяна. Летом 2025 года он был арестован по обвинению в призыве к захвату власти, позже добавились пункты об отмывании денег. С января 2026-го Карапетян находится под домашним арестом. Параллельно бизнесмен возглавил созданную им оппозиционную партию "Сильная Армения", которая на парламентских выборах в июне 2026 года заняла второе место (23,3% голосов) после партии Пашиняна.

Что такое доверительное управление?

Доверительное управление (в контексте государства) – это правовой механизм, при котором государство (или его органы) передает принадлежащее ему имущество, акции компаний или финансовые активы профессиональному управляющему на определенный срок для эффективного использования и получения выгоды. Управляющий обязан действовать исключительно в интересах государства (или указанного им выгодоприобретателя), но не получает право собственности на объекты.