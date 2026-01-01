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Саудовская Аравия вывела из строя три предприятия хуситов по сборке ракет

Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили об уничтожении нескольких предприятий хуситов из движения "Ансар-Алла", где производились баллистические ракеты. Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики в заявлении, опубликованном в X в понедельник, 9 ноября 2026 года.

"Уничтожен завод по сборке и производству компонентов баллистических ракет", – говорится в сообщении аль-Малики.

По его словам, коалиция также "ликвидировала химический завод по смешиванию и производству твердого топлива для баллистических ракет", а также "уничтожила цех по сборке электронных систем, предназначенных для этого вида вооружений".

Под удар попали не заводы целиком, а три конкретные технологические точки. Во-первых, выведен из строя отдельный цех, где велась сборка электронных систем управления. Во-вторых, разрушено химическое производство, отвечавшее за смешивание компонентов и создание твердого ракетного топлива. Третьей целью стал узел по изготовлению ключевых элементов корпусов и деталей. По заявлению саудовской стороны, ликвидация этих мощностей должна временно нарушить цикл сборки баллистического оружия силами движения "Ансар-Алла".

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Ситуация вокруг йеменского конфликта резко обострилась после того, как представители "Ансар-Алла" объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии. Повстанцы совершили несколько атак на нефтяные танкеры королевства, а в начале осени установили контроль над портом Моха недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива.

В ответ на это поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы Йемена начали масштабную военную операцию, в рамках которой авиация Саудовской Аравии теперь точечно выбивает оружейную инфраструктуру мятежников.

В субботу хуситы заявили об ударах по объектам в Саудовской Аравии и Йемене, включая инфраструктуру Aramco и аэропорт Эр-Рияда.

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Метки: Саудовская Аравия хуситы
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