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Серия суицидов произошла в Киберкомандовании США – Bloomberg

По данным агентства, серия самоубийств произошла летом 2026 года: с начала июня до первых чисел июля как минимум пять человек, работавших непосредственно в Киберкомандовании или тесно с ним сотрудничавших, свели счеты с жизнью.

С момента основания в 2010 году Киберкомандование, по данным агентства, действует в условиях "хронической нехватки специалистов на ключевых постах".

Как отмечается, за последний год нагрузка на персонал заметно возросла из-за зарубежных конфликтов, включая военную операцию против Ирана. Это усилило опасения чиновников относительно ментального здоровья "военных хакеров".

Также темп работы ускорился из-за стремления одновременно использовать и противостоять новым моделям искусственного интеллекта, которые все более искусно взламывают компьютерные системы.

Примером может служить инцидент, о котором стало известно в июне 2026 года. Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер сообщил The Economist, что командующий Киберкомандованием США генерал Джошуа Радд проинформировал его о взломе новейшей моделью от Anthropic почти всех секретных систем Агентства национальной безопасности. При этом на взлом у ИИ ушли не недели, а считаные часы.

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Метки: Пентагон США
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