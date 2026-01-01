Серия суицидов произошла в Киберкомандовании США – Bloomberg

С момента основания в 2010 году Киберкомандование, по данным агентства, действует в условиях "хронической нехватки специалистов на ключевых постах".

Как отмечается, за последний год нагрузка на персонал заметно возросла из-за зарубежных конфликтов, включая военную операцию против Ирана. Это усилило опасения чиновников относительно ментального здоровья "военных хакеров".

Также темп работы ускорился из-за стремления одновременно использовать и противостоять новым моделям искусственного интеллекта, которые все более искусно взламывают компьютерные системы.

Примером может служить инцидент, о котором стало известно в июне 2026 года. Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер сообщил The Economist, что командующий Киберкомандованием США генерал Джошуа Радд проинформировал его о взломе новейшей моделью от Anthropic почти всех секретных систем Агентства национальной безопасности. При этом на взлом у ИИ ушли не недели, а считаные часы.