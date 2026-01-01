США прекращают субсидировать оборону Европы

По его словам, при президенте Дональде Трампе в русле концепции "Америка прежде всего" и стратегии национальной обороны на 2026 год Вашингтон пересматривает установки, которые определяли политику США последние 80 лет.

"Мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны и требуем от союзников реального распределения бремени ответственности", – сказал он.

Пересмотр оборонных обязательств стал ключевым элементом обновленной доктрины Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров по Североатлантическому альянсу за нежелание выделять требуемые средства на нужды коллективной безопасности.

Американский лидер прямо увязывал дальнейшую военную помощь с финансовой самостоятельностью Европы, подчеркивая, что Вашингтон больше не намерен оплачивать защиту стран, которые перекладывают свои оборонные расходы на американских налогоплательщиков.

Курс администрации Трампа на сворачивание военных субсидий уже вызвал серьезную озабоченность в Брюсселе, Берлине и Париже. Ведущие европейские государства признают необходимость наращивания собственных оборонных бюджетов, однако развертывание полноценных национальных производств и модернизация армий потребуют колоссальных финансовых затрат и многих лет работы.

В ЕС опасаются, что резкий отказ США от выполнения прежних обязательств оставит Европейский континент уязвимым перед лицом современных стратегических вызовов.