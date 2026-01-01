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США выводят последний авианосец из Азиатско-Тихоокеанского региона для переброски его на Ближний Восток

Атомный авианосец USS George Washington направлен на замену авианосцу USS Abraham Lincoln в рамках "плановой командировки" на Ближний Восток: корабль уже покинул порт Дананг во Вьетнаме и вышел из западной части Тихого океана. В регионе временно не остается ни одного американского авианосца.

Отсутствие авианосца в западной части Тихого океана вызывает обеспокоенность у союзников США на фоне продолжающихся военных учений Китая. Ожидается, что новый авианосец прибудет в зону ответственности 5-го флота США в течение ближайших двух недель, пишет The Wall Street Journal.

Миссия USS Abraham Lincoln была значительно продлена и превысила 240 дней из-за участия в операциях, связанных с конфликтом с Ираном. О возвращении корабля с Ближнего Востока президент Дональд Трамп сообщил 14 августа. За день до этого The Guardian писала, что на борту авианосца несколько моряков ранее пытались покончить с собой.

По данным The Wall Street Journal, на фоне жалоб моряков авианосец 16 августа посетил глава CENTCOM адмирал Брэд Купер. В колонке для газеты он назвал визит "вдохновляющим", добавив, что у США 11 авианосцев и на USS Abraham Lincoln у военных зафиксировано "меньше всего проблем с ментальным здоровьем".

Из 11 американских авианосцев в настоящее время на боевом дежурстве находятся три: кроме двух названных выше, USS George H.W. Bush также несет службу на Ближнем Востоке. Еще четыре корабля этого класса находятся на ремонтах на верфях, еще три – в портах постоянной приписки для ротации личного состава и подготовки к выполнению миссий, еще один авианосец используется как учебный для тренировок моряков.

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Метки: авианосцы ВМС США
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