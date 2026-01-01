Трамп издал указ о запрете "родильного туризма" в США

Речь идет о практике, при которой иностранные граждане прибывают в Соединённые Штаты для рождения ребенка, получающего американское гражданство.

По словам Миллера, указ расширяет круг лиц, которые не могут получить гражданство по праву рождения. "К ним относятся, например, иностранцы, являющиеся врагами Соединённых Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также большая категория лиц, лоббирующих интересы иностранных правительств и действующих от их имени", – пояснил чиновник.

"Таким образом, принятие этой меры гарантирует, что значительное число людей, которые необоснованно получили бы гражданство по праву рождения, больше не будут иметь права на это. Во-вторых, и это носит особенно исторический характер, впервые в истории США вводится запрет на «родильный туризм»", – сказал Миллер.

Дональд Трамп неоднократно подвергал критике практику автоматического предоставления гражданства всем родившимся на территории США. В первый день нового срока он подписал указ, отказывающий в гражданстве детям, чьи родители не являются гражданами или постоянными резидентами, но действие документа заблокировали несколько федеральных судей, спор перешел на уровень Верховного суда США.

Прямой запрет на "родильный туризм" в американском законодательстве отсутствует. Принятое в 2020 году правило не разрешает использовать туристические и деловые визы, если главная цель въезда – получение гражданства для новорожденного.

Нарушителей могут привлечь к ответственности по статьям о мошенничестве. По оценке Центра иммиграционных исследований, в 2016–2017 годах в США с подобными намерениями приезжали от 20 тыс. до 25 тыс. женщин ежегодно.

В апреле 2026 года Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) запустила расследование сетей, организующих "родильный туризм".