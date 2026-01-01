В аэропорту Лейпцига обезвредили дрон со взрывчаткой

Глава МВД земли Саксония Армин Шустер сообщил, что власти ведут поиск обломков второго БПЛА.

Минувшей ночью аэропорт приостанавливал работу. Позже у одной из взлетно-посадочных полос нашли беспилотник, на котором были установлены взрывчатка и детонатор.

В ту же ночь один из грузовых самолетов столкнулся с неустановленным предметом. Экипаж благополучно совершил посадку, у борта зафиксированы незначительные повреждения. Связан ли этот инцидент со вторым беспилотником, пока не ясно.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал случившееся "новым уровнем опасности". "Замеченные дроны – это то, с чем мы сталкивались и в прошлом. Однако оснащенный взрывчаткой дрон на территории аэропорта – это уже новый сценарий угрозы", – сказал он.

В последние годы в европейских аэропортах несколько раз фиксировались случаи появления беспилотников с неустановленной принадлежностью, из-за чего на некоторое время прекращалось воздушное движение. Так, в конце декабря 2025 года подобный инцидент произошел в Ганновере. К аэропорту приблизились как минимум два дрона.

До этого, в начале октября, аэропорт Мюнхена дважды закрывался из-за дронов во время Октоберфеста, что затронуло более 6500 пассажиров. Всего в Германии в 2025 году зарегистрировано более 1000 подозрительных случаев наблюдения БПЛА.