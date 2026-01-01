О ситуации предупредил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в докладе, опубликованном 18 ноября.

Особую тревогу специалистов вызывают штаммы, устойчивые к карбапенемам – группе антибиотиков, которую обычно используют для лечения тяжелых инфекций, в том числе пневмонии, инфекций кровотока и мочевыводящих путей, когда другие препараты оказываются недостаточно эффективными.

По данным ECDC, с 2019 по 2025 год число случаев заражения крови, вызванных карбапенем-резистентной Klebsiella pneumoniae, в Евросоюзе увеличилось на 72%. Это противоположно поставленной цели: к 2030 году заболеваемость такими инфекциями планировалось сократить на 5%.

В европейском ведомстве отмечают, что некоторые разновидности бактерии становятся устойчивыми практически ко всем антибиотикам, включая недавно разработанные лекарства. Такие инфекции могут приводить к тяжелым заболеваниям и связаны с высоким риском смерти.

Почему бактерия вызывает опасения

Klebsiella pneumoniae может распространяться между пациентами в медицинских учреждениях и вызывать, в частности, инфекции кровотока. При этом устойчивость к антибиотикам существенно осложняет лечение: врачам становится труднее подобрать препарат, который подействует на возбудителя.

В новой оценке рисков ECDC предупреждает, что вероятность дальнейшего распространения устойчивых к карбапенемам энтеробактерий в больницах и за их пределами остается высокой. Дополнительную опасность представляет появление у некоторых штаммов Klebsiella pneumoniae факторов, связанных с повышенной способностью вызывать тяжелые инфекции.

Европейское ведомство рекомендует усилить контроль за распространением бактерии в больницах, расширить лабораторное тестирование и ускорить выявление устойчивых штаммов. Среди важных мер также названы соблюдение гигиены рук, обследование пациентов из групп риска и более осторожное применение антибиотиков.

Масштаб проблемы подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно совместному анализу ВОЗ и ECDC, в 10 из 43 стран, представивших сведения за 2025 год, не менее половины исследованных образцов Klebsiella pneumoniae оказались устойчивы к карбапенемам. Еще в 21 стране как минимум половина образцов бактерии не реагировала на антибиотики третьего поколения – цефалоспорины.

Европа отстает от целей по борьбе с устойчивостью к антибиотикам

Распространение устойчивых бактерий происходит на фоне недостаточного прогресса в сокращении потребления антибиотиков. По данным ECDC, в 2025 году их использование в странах ЕС было на 5% ниже уровня 2019 года. Однако к 2030 году Евросоюз рассчитывает добиться сокращения на 20%.

Ежегодно в ЕС и странах Европейской экономической зоны, включая Исландию и Норвегию, от инфекций, вызванных устойчивыми к противомикробным препаратам микроорганизмами, умирают более 35 тыс. человек.