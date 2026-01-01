В Грузии восстановили подачу электричества после блэкаута

По данным ведомства, электроснабжение всех абонентов восстановлено. Все стратегические и критически важные объекты, а также предприятия работают в обычном режиме, передает ТАСС.

Блэкаут 5 августа затронул Тбилиси, Батуми и ряд других городов. На улицах не работали светофоры и уличное освещение, временно приостанавливалось железнодорожное сообщение.

Как впоследствии уточнили в "Государственной электросистеме Грузии", отключение было вызвано испытаниями, проводимыми на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) – энергетики пытались установить причины блэкаутов 24 и 25 июля.

Сбой произошел в ходе заранее запланированного тестирования на агрегатах Ингурской ГЭС, сообщил член национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Георгий Пангани. По его словам, цель испытаний была выявить и оценить слабые места энергосистемы. В рамках теста была предусмотрена работа энергосистемы в изолированном режиме, сопряженная со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения.

Это уже третий блэкаут в Грузии за последние две недели: два предыдущих инцидента произошли 24 и 25 июля. Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония тогда сообщил, что авария произошла из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети", однако причину отключения он назвать не смог. Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже. Отдельное расследование обстоятельств последнего отключения ведет Национальная комиссия Грузии по регулированию электроэнергии и водоснабжения.