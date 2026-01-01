"Федеральное бюро расследований США пытается очернить нас как "государство киберпреступности", говоря, что получило информацию о причастности к событию хакерской организации, которая получает так называемую поддержку КНДР. Но выступления США являются безосновательным вздором и не новыми", – приводит во вторник, 3 ноября 2026 года, слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно ее заявлению, США постоянно пытаются обвинить КНДР в причастности к международным киберпреступлениям. В частности, Ким Ё Чжон привела в пример ложные обвинения Вашингтона в отношении якобы хакерской атаки на криптобиржу Bybit со стороны Пхеньяна.

"Решительно противостоять различным злобным актам в киберпространстве – общем достоянии человечества – и последовательно отвергать любые попытки политизировать кибернетический вопрос и использовать его как средство вмешательства во внутренние дела других стран – такова неизменная политическая позиция правительства КНДР", – напомнила Ким Ё Чжон.

Криптовалютная биржа Binance 29 октября сообщила, что подверглась хакерской атаке. Потери могли составить $6,3 млрд. По данным Федерального бюро расследований США, хищение виртуальных активов совершила группировка TraderTraitor – элитное хакерское подразделение КНДР.