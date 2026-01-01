7 августа 2026
USD 81.41 +0.48 EUR 94.06 +0.87
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В МИД Ирана раскрыли сроки действия нового маршрута через Ормузский пролив

В МИД Ирана раскрыли сроки действия нового маршрута через Ормузский пролив

Срок действия нового судоходного коридора в Ормузском проливе изначально определен в два–четыре месяца, однако при необходимости его работа может быть продлена. Об этом в среду, 5 августа 2026 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в комментарии агентству IRNA.

Корабли в Ормузском проливе (иллюстрация)

Корабли в Ормузском проливе (иллюстрация)

©Boukhatala Chamseddine/Shutterstock/Fotodom

Он подчеркнул, что из‑за неопределенности будущих условий "невозможно заранее предсказать, как долго он понадобится".

Маршрут разрабатывается совместно с Оманом. По словам дипломата, стороны вышли на финальную стадию и завершают обсуждение соглашения.

При этом вводимые правила прохода через пролив не означают полного восстановления свободного судоходства. Речь идет о пересмотре прежнего порядка движения, при котором значительная часть пути пролегала через иранские территориальные воды, и о корректировке схемы организации трафика.

Как ранее информировал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, координаты нового коридора уже согласованы Тегераном и Маскатом. По данным издания Axios, достигнутые договоренности предполагают разнесение потоков: все суда, входящие в Ормузский пролив и Персидский залив, будут направляться по северному маршруту через иранские воды, а все выходящие в Аравийское море – по южному маршруту через оманские воды при координации с иранской стороной.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Иран Оман Ормузский пролив
Рекомендательный сервис