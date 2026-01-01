В МИД Ирана раскрыли сроки действия нового маршрута через Ормузский пролив

Он подчеркнул, что из‑за неопределенности будущих условий "невозможно заранее предсказать, как долго он понадобится".

Маршрут разрабатывается совместно с Оманом. По словам дипломата, стороны вышли на финальную стадию и завершают обсуждение соглашения.

При этом вводимые правила прохода через пролив не означают полного восстановления свободного судоходства. Речь идет о пересмотре прежнего порядка движения, при котором значительная часть пути пролегала через иранские территориальные воды, и о корректировке схемы организации трафика.

Как ранее информировал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, координаты нового коридора уже согласованы Тегераном и Маскатом. По данным издания Axios, достигнутые договоренности предполагают разнесение потоков: все суда, входящие в Ормузский пролив и Персидский залив, будут направляться по северному маршруту через иранские воды, а все выходящие в Аравийское море – по южному маршруту через оманские воды при координации с иранской стороной.