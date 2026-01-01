В Пентагоне причислили космос и когнитивную сферу к пространствам ведения войны

"Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом. Это время беспрецедентного прогресса и беспрецедентных перемен", – сказал он.

Заявление прозвучало на фоне резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 2025 года, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, в которой государства призваны не допускать размещения там оружия и применения силы.

Реализация космической стратегии США и создание орбитального оружия

Официальное признание космоса пространством для боевых действий продолжает курс, который США закрепили в своей "Космической оборонной стратегии". Документ прямо предписывает Пентагону не просто защищать свои спутники, но и быть готовым уничтожать орбитальные активы противника.

На практике это привело к созданию специализированных систем глушения связи, лазерных комплексов ослепления оптических спутников разведки и отработке перехвата объектов на низких околоземных орбитах.

Законодательное закрепление концепции когнитивной войны

Принятая ООН резолюция против милитаризации космоса не имеет юридически обязательной силы, что позволяет Вашингтону игнорировать призывы к демилитаризации, ссылаясь на оборонительную необходимость.

Включение когнитивной сферы в перечень пространств ведения войны закреплено на уровне законодательства США. Закон о национальной обороне (NDAA) предписывает Пентагону официально разграничить понятия когнитивной и информационной войны, а также назначить ведомства, ответственные за это направление.

Доктринальные документы НАТО также классифицируют когнитивную сферу как отдельную область, где объектом воздействия становятся биологические и психологические процессы принятия решений человеком, а не просто каналы передачи данных.

Правовые лазейки и долгосрочный отказ от ограничений ООН

Отказ признавать ограничения ООН на размещение оружия на орбите является долгосрочной позицией США. Вашингтон не подписывает предлагаемый Россией и Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК), аргументируя это отсутствием механизмов проверки выполнения обязательств.

Действующий Договор о космосе 1967 года запрещает выводить на орбиту только ядерное оружие и оружие массового поражения. Создание Космических сил США и Космического командования было направлено на развертывание систем противоспутниковой обороны, средств радиоэлектронного подавления и лазерных комплексов в рамках этой правовой лазейки.