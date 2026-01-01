Эвакуация тела погибшей на Пике Победы российской альпинистки Наговицыной не будет проводиться без гарантий безопасности спасателей

"Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов. МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности", – сообщили в воскресенье, 16 августа 2026 года, ТАСС в министерстве.

Там добавили, что у спасателей нет возможности совершить посадку непосредственно у тела Наговицыной, ведь в распоряжении МЧС Кыргызстана, "а также, по имеющейся информации, в мире отсутствуют вертолеты, способные осуществлять посадку на предполагаемой высоте около 7102 м над уровнем моря".

Год назад, 12 августа 2025 года, при восхождении на Пик Победы Наговицына сломала ногу и не смогла передвигаться. Было предпринято несколько попыток ее спасти со стороны коллег и спасателей, но ни одна из них не увенчалась успехом. При этом несколько человек получили травмы, пытаясь помочь альпинистке, а доставивший Наговицыной предметы первой необходимости итальянец Лука Синигалья позже скончался на Пике Победы от отека мозга.

Пик Победы – вершина высотой 7439 м хребта Какшаал-Тоо, самая высокая точка горной системы Тянь-Шань. Она считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время при восхождениях на пик погибли более 80 альпинистов.