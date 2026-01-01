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  3. Эвакуация тела погибшей на Пике Победы российской альпинистки Наговицыной не будет проводиться без гарантий безопасности спасателей

Эвакуация тела погибшей на Пике Победы российской альпинистки Наговицыной не будет проводиться без гарантий безопасности спасателей

МЧС Кыргызстана уточняет, что для принятия решения о проведении работ на высоте около 7100 м нельзя опираться только на кратковременное улучшение погодных условий, ведь безопасность выхода группы спасателей зависит от ряда факторов, а в условиях высокогорья погодная обстановка может существенно измениться за короткий промежуток времени.

"Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов. МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности", – сообщили в воскресенье, 16 августа 2026 года, ТАСС в министерстве.

Там добавили, что у спасателей нет возможности совершить посадку непосредственно у тела Наговицыной, ведь в распоряжении МЧС Кыргызстана, "а также, по имеющейся информации, в мире отсутствуют вертолеты, способные осуществлять посадку на предполагаемой высоте около 7102 м над уровнем моря".

Год назад, 12 августа 2025 года, при восхождении на Пик Победы Наговицына сломала ногу и не смогла передвигаться. Было предпринято несколько попыток ее спасти со стороны коллег и спасателей, но ни одна из них не увенчалась успехом. При этом несколько человек получили травмы, пытаясь помочь альпинистке, а доставивший Наговицыной предметы первой необходимости итальянец Лука Синигалья позже скончался на Пике Победы от отека мозга.

Пик Победы – вершина высотой 7439 м хребта Какшаал-Тоо, самая высокая точка горной системы Тянь-Шань. Она считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время при восхождениях на пик погибли более 80 альпинистов.

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Метки: спасательная операция
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