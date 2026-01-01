Курьеры мошенников и более 20 сотрудников нелегальных криптообменников задержаны в центре Москвы

Что случилось

"Во взаимодействии с МВД России пресечена работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. В Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества", – цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, 7 августа 2026 года.

По данным ведомства, в обменниках криптовалюту продавали в том числе и пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников. Деньги переводили на счета украинских кураторов.

Задержанной молодежи грозит до 10 лет тюрьмы

К работе в криптообменниках были дистанционно привлечены молодые люди из российских регионов, "не имеющие достаточной финансовой грамотности и стремящиеся к легкому заработку", отметили в ФСБ.

Также задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Они получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники.

МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. ФСБ разыскивает потерпевших для возможного возмещения ущерба.

Криптовалюта в РФ: мошенничество и регулирование

Мошенники в 2025 году вывели 295 млрд рублей похищенных денежных средств с использованием криптовалют и криптообменников, подсчитали в Сбербанке. По оценке зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, на территории России, в том числе в даркнете, на тот момент действовало около 900 криптообменников.

В июле Госдума приняла закон, который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России. Документ определяет правила работы криптообменников, устанавливает требования для инвесторов и закрепляет порядок обращения цифровых активов. Большинство положений вступит в силу с 1 сентября 2026 года.