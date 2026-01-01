"Ижавиа" может вернуть сертификат эксплуатанта к ноябрю

В настоящее время готовятся необходимые документы. По словам Абрамовой, ожидается, что пакет этих документов будет собран к 20 августа. С Росавиацией достигнута договоренность о сопровождении процесса в ежедневном режиме.

"И если у нас все будет хорошо, то к началу ноября мы должны вернуть сертификат", – указала Абрамова.

Новый руководитель "Ижавиа"

Абрамова также сообщила о кадровых изменениях в авиакомпании. Пост генерального директора покинул Александр Синельников, временно исполняющим обязанности станет Руслан Набиев.

"За его плечами более 20 лет службы в органах внутренних дел. Сейчас он работает руководителем в «Удмуртавтодоре», имеет хозяйственный опыт. На этом этапе нам очень важно удержать административную работу, которая позволит нам приблизиться к летному сертификату", – пояснила Абрамова.

Перед Набиевым поставлена задача сохранить коллектив, который сейчас насчитывает более 700 человек. Правительство Удмуртии будет держать ситуацию на контроле и оказывать необходимую помощь.

Встреча с главой Росавиации

Накануне, 6 августа, состоялась встреча Абрамовой и главы Росавиации Дмитрия Ядрова. Они подробно обсудили необходимые мероприятия по устранению выявленных замечаний к "Ижавиа", порядок дальнейшего взаимодействия между Росавиацией и правительством республики, последовательность дальнейших шагов и сроки их реализации.

Речь шла в том числе и о подготовке "Ижавиа" к приватизации.

"Правительство республики рассматривает этот процесс как возможность привлечь стратегического инвестора, обеспечить модернизацию предприятия, приток инвестиций и создать условия для долгосрочного развития авиационного комплекса Удмуртии", – указали в республиканской администрации.

Аннулирование сертификата

Об аннулировании сертификата эксплуатанта "Ижавиа" в Росавиации заявили 30 июля – с 1 августа компания лишилась возможности выполнять коммерческие перевозки и приостановила продажу билетов.

Это было связано с результатами проведенной сотрудниками Ространснадзора с 31 марта по 13 апреля проверки.

"Например, вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме. Установлено ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов. Выявлены факты нарушения планирования работы членов летных экипажей, превышения нормы рабочего времени технического персонала", – уточняли в Росавиации.

Подчеркивалось, что в случае, если до 28 июля нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован.