Минфин предлагает сократить сроки реализации конфискованного имущества до 44 дней

"Изменения коснутся автомобилей, техники, задержанных таможней товаров, вещественных доказательств и другого имущества, находящегося в федеральной собственности. Если победитель аукциона откажется от покупки, лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов", – указывают в издании.

Если цена будет понижена на 90%, но покупателей не найдется, конфискованное имущество можно будет вновь выставить на аукцион со стартовой ценой 10.000 руб.

По мнению экспертов, инициатива интересная, однако ускорение процедуры вряд ли решит проблему отсутствия спроса на неликвидное имущество. Кроме того, потребуется дополнительный контроль, чтобы исключить возможный сговор участников.

Екатерина Косарева из "ВМТ Консалт" считает: государство сможет меньше тратить на охрану, хранение и повторную оценку лотов. Деньги будут быстрее поступать в казну, так как Росимущество сможет более оперативно продавать ликвидное имущество.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова предположила, что новая процедура может принести около 2 млрд руб. Главной выгодой, полагает она, станет сокращение расходов на хранение.

По данным Казначейства, по состоянию на июнь 2026 года продажа конфискованного имущества принесла федеральному бюджету около 806 млн рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее.