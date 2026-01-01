Республика Беларусь и Россия вошли в топ-5 мировых экспортеров льняного масла в 2026 году

Согласно данным российского профильного ведомства, Россия в январе – июне 2026 года отправила на внешние рынки 31,7 тыс. тонн льняного масла на сумму $32,5 млн. Об этом пишет "Чеснок".

По сравнению с итогами 2025 года страна поднялась с четвертого на второе место в мире, сообщили в пресс-службе Федерального центра развития экспорта продукции АПК РФ.

Следом за Россией в первой пятерке идет Республика Беларусь с объемом экспортной выручки $11,1 млн.

Первую строку рейтинга сохраняет Бельгия. За аналогичный период стоимость ее поставок льняного масла оценивается в $81 млн.

Также в топ-5 входят Нидерланды с показателем $7,5 млн и Германия с $6,5 млн.

Основным направлением для сбыта восточноевропейского льняного масла стали страны Азии, в частности Китай, где продукт массово используется в пищевой промышленности и производстве технических лаков. В то же время Бельгия и Нидерланды выполняют роль реэкспортеров: они закупают сырое масло в СНГ, доводят его до премиального сырья на своих рафинационных заводах и перепродают внутри Евросоюза с высокой наценкой.

Мировой спрос на льняное масло стабильно растет из-за тренда на здоровое питание – продукт лидирует по содержанию жирных кислот омега-3. Кроме того, технические сорта масла активно закупаются химическими концернами для создания экологически чистых биопластиков, быстросохнущих олиф, строительных смесей и биоразлагаемых смазочных материалов.