Товарооборот России и Китая к августу вырос на 26%

Общий объем торговли товарами между странами за отчетный период вырос на 26,3% год к году, до $159,2 млрд, сообщило Торговое представительство РФ в Китае со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР в пятницу, 7 августа 2026 года.

Объем внешней торговли Китая: основные показатели

Совокупный объем внешней торговли Китая товарами с января по июль увеличился на 21,8%, до $4,3 трлн. Экспорт вырос на 18,5%, до $2,5 трлн, а импорт – на 26,7%, до $1,8 трлн.

Сумма товарооборота Китая с государствами АСЕАН прибавила 24,7% – до $744,4 млрд. Товарооборот со странами Евросоюза (ЕС) увеличился на 13,6%, до $530 млрд. Показатель товарооборота с США вырос на 2,3%, достигнув $344,9 млрд.

Как Китай наращивал внешнеторговый оборот за последние 10 лет

За последнее десятилетие Китай окончательно закрепился в статусе крупнейшей торговой державы мира. До 2012 года этим статусом обладали США. В 2013 году Китай впервые обогнал США по общему объему торговли товарами и с тех пор удерживает первое место ежегодно.

Несмотря на пандемию COVID-19, торговую войну с США, кризис логистики и санкционные конфликты, объем внешней торговли страны продолжал расти и в 2025 году в очередной раз достиг исторического максимума – $6,48 трлн. Для сравнения, в 2015 году показатель составлял $3,96 трлн.

Россия входит в число крупнейших отдельных партнеров Китая благодаря масштабным поставкам энергоресурсов и сырья, а также быстрому росту взаимной торговли после 2022 года. Для России же Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером, на который приходится значительная часть как экспорта, так и импорта. За десятилетие объем торговли с Россией увеличился в 3,8 раза: с $63,6 млрд в 2015-м до рекордных $244,8 млрд в 2024-м.

В 2025 году товарооборот между Россией и Китаем снизился примерно на 3% по сравнению с рекордным 2024 годом и составил около $237 млрд. Основной причиной стало сокращение стоимости российского экспорта энергоносителей на фоне снижения мировых цен, тогда как физические объемы торговли изменились значительно меньше.