Урожай зерновых в России приближается к 100 млн тонн

Объем собранного зерна приближается к 100 млн тонн. Локальные проблемы с топливом из-за украинских атак возникают, однако они оперативно решаются. Сельское хозяйство является приоритетным направлением для обеспечения топливом, подчеркнула Лут.

"Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионах. При этом Минэнерго с основными компаниями очень оперативно перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где произошла локальная недостача", – указала она.

Для сравнения, в январе 2026 года Лут рассказывала, что по итогам 2025 года было произведено около 140 млн тонн зерновых, из которых 91 млн тонн – пшеница. Экспортировано в прошлом году было 50 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 41 млн тонн. Это позволило России сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы.

Перспективы зернового урожая и особенно зернового экспорта привлекают в последние недели повышенное внимание. Ситуация в Азовском море обострилась после атак дронов на суда в Таганрогском заливе. Минсельхоз США в августовском обзоре снизил оценку экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/2027 на 1,5 млн тонн, до 46 млн тонн, указав на "логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Чёрном морях".

В аналитическом центре "Русагротранса" понизили прогноз экспорта российской пшеницы в августе с 3,1 млн тонн до 1,8 млн тонн. Понижение прогноза обусловлено "текущими ограничениями по отгрузке из портов Чёрного моря".

Пересмотренная оценка, указывают в "Русагротрансе", в два с половиной раза ниже показателя предыдущего года. Последний раз августовский экспорт был настолько низким в 2010 году, когда удалось вывезти 1,6 млн тонн. Тогда посевы очень сильно пострадали от засухи, в ряде регионов погибло до трети посевов, а совокупная площадь гибели посевов составила 13,3 млн га (17% от общей). Собрано было 60,9 млн тонн зерновых и зернобобовых.