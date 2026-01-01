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Поражены электроподстанции в 3 областях Украины, 2 сухогруза и танкер: Минобороны РФ отчиталось о новых ударах

Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий украинской военной промышленности, и морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на вторник, 10 ноября 2026 года, были поражены сразу несколько целей, доложили в Минобороны РФ.

Беспилотники "Герань" (иллюстрация)

Беспилотники "Герань" (иллюстрация)

©ivkovmark/Shutterstock/Fotodom

В населенном пункте Вольногорск Днепропетровской области поражена электроподстанция 330 кВ. В городе Кременчуге Полтавской области – электроподстанция 154 кВ. В Киевской области – две электроподстанции 110 кВ в населенных пунктах Переяслав и Яготин, сообщается в канале российского военного ведомства в мессенджере "Макс".

Кроме того, в акватории Чёрного моря недалеко от Одессы поражены два сухогруза с вооружением, военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ, а также танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для украинских войск.

Минобороны РФ ежедневно докладывает об ударах по энергообъектам, морским судам и другим объектам, которые Киев использует для обеспечения ВСУ. Накануне в ведомстве отчитались, что российские военные ударили по заводу в Полтавской области, где собирали беспилотники, и четырем электроподстанциям, в том числе в Белой Церкви под Киевом.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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