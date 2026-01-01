Поражены электроподстанции в 3 областях Украины, 2 сухогруза и танкер: Минобороны РФ отчиталось о новых ударах

В населенном пункте Вольногорск Днепропетровской области поражена электроподстанция 330 кВ. В городе Кременчуге Полтавской области – электроподстанция 154 кВ. В Киевской области – две электроподстанции 110 кВ в населенных пунктах Переяслав и Яготин, сообщается в канале российского военного ведомства в мессенджере "Макс".

Кроме того, в акватории Чёрного моря недалеко от Одессы поражены два сухогруза с вооружением, военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ, а также танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для украинских войск.

Минобороны РФ ежедневно докладывает об ударах по энергообъектам, морским судам и другим объектам, которые Киев использует для обеспечения ВСУ. Накануне в ведомстве отчитались, что российские военные ударили по заводу в Полтавской области, где собирали беспилотники, и четырем электроподстанциям, в том числе в Белой Церкви под Киевом.