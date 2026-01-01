Путин назвал широкими перспективы сотрудничества России и Киргизии

"Перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. И убежден, что, действуя далее сообща, по-партнерски российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемерно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан", – сказал глава государства в четверг, 6 августа 2026 года.

Путин подчеркнул, что Россия и Киргизия плотно сотрудничают в гуманитарной сфере, связи между гражданами двух стран укрепляются. Объем взаимной торговли за 2025 год вырос более чем на четверть, превысив $5 млрд.

Президент отметил, что с большой отдачей работает Российско-киргизский фонд развития. По его линии уже профинансировано около 4 тыс. совместных проектов в разных секторах экономики Киргизии на общую сумму более $1 млрд. В стране действует свыше 2 тыс. компаний с российским капиталом. Речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, активно вовлеченном в программы по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика", – добавил российский лидер. Он отметил, что Россия принимает активное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации.

Также президент РФ выразил признательность киргизскому коллеге Садыру Жапарову за внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

VIII Российско-киргизский экономический форум проходит 5-7 августа на Иссык-Куле. В нем участвует более 1000 представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества. В этом году мероприятие проходит одновременно с XII Киргизско-Российской межрегиональной конференцией. Также в программу включены выездные сессии международного экспертного форума "Примаковские чтения" и Петербургского международного экономического форума.