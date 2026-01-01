За неделю "Север" нанес поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады Нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

"Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1640 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 105 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", – проинформировало Минобороны в "Максе".

Сколько населенных пунктов в Харьковской области взяла под контроль армия России в 2026 году?

По официальным заявлениям представителей российской стороны, с начала 2026 года армия РФ взяла под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Так, на конец мая военно-гражданская администрация региона сообщала об освобождении 20 населенных пунктов. После этого, в течение июня, июля и начала августа Минобороны РФ регулярно сообщало о переходе под свой контроль новых поселений на харьковском направлении.

Ключевые населенные пункты в Харьковской области, взятые ВС РФ в 2026 году:

Купянск-Узловой, Боровая, Кутьковка, Землянки, Покаляное, Бочково, Бударки, Караичное (зимне-весенний период);

Охримовка, Шийковка, Новый Мир, Чернещина, Дружелюбовка, Артельное, Юрченково, Веровка, Ольговка, Белый Колодезь, Устиновка, Бакшеевка, Анискино (июнь – август).

Ранее российские военные освободили в Харьковской области Захаровку и Ивашкино.