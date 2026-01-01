Триллионные убытки Европы, грабеж судов Евросоюзом и провокация энергокризиса Украиной: о чем говорил Лавров

Содержание:

Лавров – о санкциях, разрыве с ЕС и последствиях для Запада

Министр заявил, что в прошлом ключевым экономическим партнером России был Евросоюз, на который приходилось до 40% внешней торговли, однако Брюссель принял решение разорвать эти связи, нарушая обязательства по долгосрочным контрактам и демонстрируя приоритет "наказания" России.

По его оценке, нелегитимные санкции наносят основной ущерб самим западным экономикам: Европа несет триллионные убытки, в США усиливается инфляция, а в ряде стран падает уровень материального достатка, что подогревает протестные настроения.

Он добавил, что ЕС не спешит публиковать данные о масштабах подобных потерь. При этом Россия, по его словам, значимых потерь не понесла, поскольку переориентировалась на рынки государств мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, включая 70% – в странах Азии.

Лавров – о трансформации мировой торговли и "блоковой логике"

Глава МИД в статье для "Коммерсанта" указал на заметную тенденцию замены универсальных и недискриминационных правил торговли "блоковой логикой". В этом контексте, по его словам, западные государства, действуя в русле неоколониальных установок, стремятся взять под контроль движение стратегических ресурсов – от энергоносителей до критически важных минералов, требуя от добросовестных участников рынка раскрытия чувствительной информации и отказа от самостоятельного регулирования.

На этом фоне, подчеркнул он, мировое большинство по-прежнему ориентируется на взаимовыгодную и равноправную кооперацию. Страны Глобального Юга и Востока, ранее завязанные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок, что ведет к децентрализации и "девестернизации" торговых артерий.

Он привел прогноз, согласно которому развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году прибавят около 5% ВВП.

Лавров – о роли России в глобальной энергетике и свободе судоходства

Министр отметил, что Россия сохраняет статус добросовестного и надежного поставщика углеводородов, продовольствия, удобрений и, в последние годы, цифровых технологий, не используя экономические рычаги для геополитических разборок.

С 2022 года, по его словам, в Европу было поставлено энергоресурсов на $320 млрд. Он назвал серьезным дестабилизирующим фактором для энергосектора перекрытие Ормузского пролива в связи с агрессией против Ирана.

При этом он подчеркнул, что свобода судоходства не может трактоваться избирательно и должна обеспечиваться повсеместно, без претензий отдельных военно-политических блоков на доминирование в тех или иных акваториях.

Это положение, уточнил министр, одинаково относится к Красному морю и побережью Сомали, Балтийскому, Средиземному и Чёрному морям, Ла-Маншу, прибрежным водам Евросоюза, Карибскому бассейну и другим частям Мирового океана.

Лавров – о принуждении, "пиратских" практиках и развале старой глобализации

По его словам, практика "ведения дел с позиции силы" обречена на провал и будет встречать зеркальные либо асимметричные ответы. Он заявил, что Евросоюз, превращаясь в военный блок и демонстрируя "манию величия", перешел к открытому захвату иностранных судов и хищению грузов, оправдывая это несуществующими в международном праве конструкциями вроде "теневого флота" и ценовых потолков, что приводит к лихорадке на рынках.

Все эти действия, отметил министр, противоречат международному праву, повышают неопределенность и издержки, подрывают связанность глобального хозяйства и долгосрочную устойчивость, фактически разрушая модель глобализации, которую сам Запад десятилетиями представлял как идеальную систему управления мировой экономикой – "экономический конец истории".

По его словам, де-факто идет фрагментация мирового хозяйства, регионализация потоков товаров, капиталов и услуг. По международным оценкам, сейчас лишь около 70% торговых потоков проходит в рамках ВТО.

Лавров – о договоренностях по "дизелю" и снижении цен

Министр сообщил, что важным вкладом в энергобезопасность стала договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Практические шаги уже начались и быстро охладили цены.

9 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждались поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

По его словам, американская администрация вывела поставки российского "дизеля" на мировые рынки из-под санкций до 7 апреля 2027 года.

Вице-премьер Александр Новак ранее информировал, что Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива раньше планируемых сроков и готова поставить 300 тыс. тонн в октябре, 500 тыс. тонн в ноябре, 1 млн тонн в декабре с перспективой доведения объема до 3 млн тонн в месяц.

Лавров – о дальнейшем вкладе России в ТЭК и атомные проекты

Министр заверил, что Россия продолжит вносить вклад в нормализацию функционирования мирового ТЭК, укрепление глобальной энергобезопасности и устойчивое развитие государств и макрорегионов.

Он указал, что страна входит в число ключевых экспортеров углеводородов в Азию, Африку и Латинскую Америку. Показательным, по его словам, стало увеличение в первом квартале текущего года поставок нефти и минерального сырья в страны АСЕАН на 40%.

Он также отметил наращивание уникальных компетенций России в атомной энергетике, включая проекты малых модульных реакторов и плавучих АЭС.

По его словам, в октябре в Москве успешно прошли восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа и "Российская энергетическая неделя", где состоялись комплексные дискуссии о состоянии рынков нефти и газа. Главный вывод этих обсуждений, по его словам, заключается в том, что стабильное развитие энергетики во благо народов возможно только при ее деполитизации.

Лавров – о нападениях на энергосреду и "Северных потоках"

Глава МИД заявил, что, опираясь на безоговорочную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в безнаказанность и осуществляет террористические атаки на критически важную инфраструктуру, в том числе не только российскую.

Он напомнил о неоднократных ударах по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди крупнейших акционеров которого – Казахстан и США, добавив, что призывы президента США Дональда Трампа к Украине прекратить провоцирование энергокризиса игнорируются.

При этом, по его словам, до сих пор не понесли ответственности лица, причастные к диверсиям на "Северных потоках".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и не введенного в эксплуатацию "Северного потока-2", а Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Лавров – о продовольственной помощи, Африке и глобальной безопасности

Министр подчеркнул, что Россия и далее будет удовлетворять потребности партнеров, уделяя особое внимание Африке, в том числе за счет безвозмездных поставок по линии Всемирной продовольственной программы, что закреплено в декларации и плане действий третьего саммита "Россия – Африка", прошедшего в Москве 28–29 октября.

По его словам, Россия придает большое значение глобальной продовольственной безопасности, входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран и добросовестно выполняет все обязательства.

Лавров – о превращении экономики в поле борьбы и причинах конфликта

По его оценке, в идеале мировая экономика и международная безопасность должны усиливать друг друга, формируя основу мирного сосуществования и общего процветания, но на практике экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за "горячими" войнами запускаются торговые с целью подавить геополитических конкурентов.

Он заявил, что именно в этом коренится причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно пришедшего к власти в результате переворота 2014 года – сразу после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами достигнутого в Киеве соглашения об урегулировании.

По словам министра, объективный процесс формирования многополярного миропорядка встречает на Западе сопротивление. Растущим центрам силы на Глобальном Юге и Востоке, как он выразился, пытаются отказать в праве участвовать в глобальном управлении пропорционально их реальному весу.

Лавров – о транзитных маршрутах, Севморпути и коридорах

Министр заявил, что транзитный потенциал России укрепляется: безопасной и рентабельной альтернативой южным транспортным артериям становятся трансарктические маршруты.

По его данным, на историческом максимуме находятся перевозки по Северному морскому пути: число рейсов в начале 2026 года выросло в 1,5 раза год к году, а объем грузов увеличился на 25%; прогноз на 2026 год – 40 млн тонн.

Он добавил, что растет товарообмен по международному транспортному коридору "Север – Юг" и через Восточный полигон железных дорог.

Лавров – о БРИКС, независимых платформах и Большом евразийском партнерстве

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что в формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы.

Он отметил, что серьезный задел формирует инициатива Большого евразийского партнерства, призванная интегрировать потенциалы ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и иных субрегиональных структур, увязав страны континента маршрутами и проектами в рамках открытого общего экономического пространства.

Лавров – о протекционизме, валютных злоупотреблениях и давлении на технологии

По словам министра, множатся протекционистские барьеры и даже прямые заграждения на пути распространения передовых технологий. Он указал на беспрецедентный размах злоупотреблений статусом резервных валют, страховыми, фрахтовыми и биржевыми услугами.

В качестве рутинных практик недобросовестной конкуренции он назвал односторонние ограничительные меры и их экстерриториальное распространение на третьи юрисдикции, кражу суверенных активов и террористические атаки на критическую инфраструктуру, напомнив о подрывах "Северных потоков", которые, по его утверждению, координировались кураторами из Лондона.