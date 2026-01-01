В Москве за 7 месяцев ввели более 8 млн квадратных метров недвижимости

"Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. В преддверии Дня строителя рассмотрели итоги работы градостроительного комплекса за семь месяцев 2026 года и планы на ближайшую перспективу", – написал мэр в Telegram-канале.

Среди ключевых задач на текущий год мэр выделил создание комфортной и сбалансированной городской среды, укрепление транспортной и инженерной инфраструктуры, а также безусловное выполнение обязательств перед жителями по программе реновации.

При этом за январь – июль 2026 года в городе введено около 8,1 млн кв. м недвижимости, сообщил мэр Москвы.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее заявил, что около шести тысяч семей получили новые квартиры на северо-западе Москвы в рамках программы реновации.

В Северном административном округе (САО) Москвы застройщики передали под заселение 65 новых жилых домов в рамках программы реновации. В округе идет расселение более 160 старых домов, из них 112 уже освобождены.