В США признали невозможность обеспечения безопасности Украины без одобрения со стороны России

"Эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина могла согласиться на какие-то договоренности. Но они должны быть такими, чтобы с ними согласилась и Россия", – сказал он.

По словам Рубио, обсуждаются разные варианты гарантий, однако "окончательного, конкретного плана" пока нет. Отвечая на вопрос, могут ли США закрепить такие гарантии в договоре, он допустил такую возможность: "Потенциально – да. Но, насколько мне известно, мы пока не обсуждали это настолько подробно".

Рубио также подчеркнул, что для завершения конфликта ключевой будет уверенность Киева в собственной безопасности: Украина "будет чувствовать себя в безопасности" после него, отметил он.

Трехсторонняя встреча в формате «Россия – США – Украина» в Абу-Даби, запланированная на 10–11 ноября, станет продолжением дипломатического трека, запущенного в начале 2026 года. Первые два раунда закрытых трехсторонних консультаций между делегациями России, Украины и США прошли в Абу-Даби в январе и феврале. Третий прошел в Женеве 17–18 февраля.

На этой встрече планируется обсудить урегулирование военного конфликта на Украине и параметры будущего мирного соглашения. Более подробно повестка дня переговоров никакой из сторон официально не оглашалась.

Ранее были раскрыты составы делегаций переговаривающихся сторон.