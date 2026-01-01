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Великобритания ввела санкции против Озон Банка и еще шести российских банков

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него 12 компаний, одно физическое лицо, а также шесть судов. Об этом в четверг, 6 августа 2026 года, сообщило правительство Соединённого Королевства.

Флаг Великобритании

©Melinda Nagy/Shutterstock/Fotodom

Под ограничения подпали:

  • Озон Банк;
  • Росэксимбанк;
  • банк "Центр-инвест";
  • Реалист-банк;
  • банк "Ставр";
  • Телепорт-банк;
  • Оней-банк;
  • ООО "Северный инжиниринг";
  • ООО "Металлкомплект";
  • ООО "Ником";
  • ООО "Промсиз";
  • ООО "Технолюкс";
  • владелец фирмы "Силтрон" Александр Жданов.

При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.

Также в перечень добавлены один танкер для перевозки сжиженного природного газа и пять нефтяных.

Какие санкции Великобритания ввела против России после начала СВО на Украине?

После начала специальной военной операции Лондон ввел масштабные рестрикции в отношении сотен физических и юридических лиц, а также целых секторов российской экономики, включая полный запрет на импорт многих товаров и ограничения для финансовой системы.

Основные направления антироссийских санкций Великобритании

  • Финансовый сектор. Заморожены активы Центрального банка РФ, крупнейших финансовых учреждений (включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), отключены от системы SWIFT ключевые российские банки. Введены запреты на привлечение капитала на британских рынках.
  • Энергетика. Поэтапно введен полный запрет на импорт российской нефти, угля и нефтепродуктов. Также приняты меры против российской танкерной флотилии и газовозов.
  • Торговля и технологии. Введены эмбарго на экспорт сотен наименований критически важных технологий, авиационных компонентов, квантовых компьютеров и предметов роскоши. Ограничен импорт российской стали, железа, драгоценных металлов и алкоголя.
  • Транспорт. Воздушное пространство Соединённого Королевства закрыто для всех российских самолетов, а морские порты – для судов, связанных с РФ.
  • Персональные рестрикции. В санкционные списки внесены сотни бизнесменов, политиков, военных и журналистов, а также члены их семей. Эти меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Ранее Лондон включил в очередной пакет санкций против РФ 27 танкеров.

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Метки: Великобритания санкции
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