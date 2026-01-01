Великобритания ввела санкции против Озон Банка и еще шести российских банков

Под ограничения подпали:

Озон Банк;

Росэксимбанк;

банк "Центр-инвест";

Реалист-банк;

банк "Ставр";

Телепорт-банк;

Оней-банк;

ООО "Северный инжиниринг";

ООО "Металлкомплект";

ООО "Ником";

ООО "Промсиз";

ООО "Технолюкс";

владелец фирмы "Силтрон" Александр Жданов.

При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.

Также в перечень добавлены один танкер для перевозки сжиженного природного газа и пять нефтяных.

Какие санкции Великобритания ввела против России после начала СВО на Украине?

После начала специальной военной операции Лондон ввел масштабные рестрикции в отношении сотен физических и юридических лиц, а также целых секторов российской экономики, включая полный запрет на импорт многих товаров и ограничения для финансовой системы.

Основные направления антироссийских санкций Великобритании

Финансовый сектор. Заморожены активы Центрального банка РФ, крупнейших финансовых учреждений (включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), отключены от системы SWIFT ключевые российские банки. Введены запреты на привлечение капитала на британских рынках.

Энергетика. Поэтапно введен полный запрет на импорт российской нефти, угля и нефтепродуктов. Также приняты меры против российской танкерной флотилии и газовозов.

Торговля и технологии. Введены эмбарго на экспорт сотен наименований критически важных технологий, авиационных компонентов, квантовых компьютеров и предметов роскоши. Ограничен импорт российской стали, железа, драгоценных металлов и алкоголя.

Транспорт. Воздушное пространство Соединённого Королевства закрыто для всех российских самолетов, а морские порты – для судов, связанных с РФ.

Персональные рестрикции. В санкционные списки внесены сотни бизнесменов, политиков, военных и журналистов, а также члены их семей. Эти меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Ранее Лондон включил в очередной пакет санкций против РФ 27 танкеров.