Великобритания ввела санкции против Озон Банка и еще шести российских банков

Под ограничения подпали:
- Озон Банк;
- Росэксимбанк;
- банк "Центр-инвест";
- Реалист-банк;
- банк "Ставр";
- Телепорт-банк;
- Оней-банк;
- ООО "Северный инжиниринг";
- ООО "Металлкомплект";
- ООО "Ником";
- ООО "Промсиз";
- ООО "Технолюкс";
- владелец фирмы "Силтрон" Александр Жданов.
При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.
Также в перечень добавлены один танкер для перевозки сжиженного природного газа и пять нефтяных.
Какие санкции Великобритания ввела против России после начала СВО на Украине?
После начала специальной военной операции Лондон ввел масштабные рестрикции в отношении сотен физических и юридических лиц, а также целых секторов российской экономики, включая полный запрет на импорт многих товаров и ограничения для финансовой системы.
Основные направления антироссийских санкций Великобритании
- Финансовый сектор. Заморожены активы Центрального банка РФ, крупнейших финансовых учреждений (включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), отключены от системы SWIFT ключевые российские банки. Введены запреты на привлечение капитала на британских рынках.
- Энергетика. Поэтапно введен полный запрет на импорт российской нефти, угля и нефтепродуктов. Также приняты меры против российской танкерной флотилии и газовозов.
- Торговля и технологии. Введены эмбарго на экспорт сотен наименований критически важных технологий, авиационных компонентов, квантовых компьютеров и предметов роскоши. Ограничен импорт российской стали, железа, драгоценных металлов и алкоголя.
- Транспорт. Воздушное пространство Соединённого Королевства закрыто для всех российских самолетов, а морские порты – для судов, связанных с РФ.
- Персональные рестрикции. В санкционные списки внесены сотни бизнесменов, политиков, военных и журналистов, а также члены их семей. Эти меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
Ранее Лондон включил в очередной пакет санкций против РФ 27 танкеров.