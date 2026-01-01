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Умную систему контроля сборки заказов разработали новосибирские ученые

При росте объемов отгрузки ручная проверка комплектации быстро утомляет сотрудников и провоцирует ошибки – от недостач до излишков деталей. Решение этой проблемы предложили исследователи Новосибирского государственного технического университета, применив нейросетевые методы и технологии компьютерного зрения для контроля сборки заказов. Об инициативе сообщили в пресс-службе НГТУ.

Создана автоматизированная система контроля качества сборки заказа

(Иллюстрация)

©Stock-Asso / Shutterstock/Fotodom

На небольших производствах комплектация по-прежнему ложится на операторов. Качество проверяют "на глаз" либо с помощью ручного взвешивания. Такой подход при интенсивной работе нередко дает сбои. Об этом в понедельник, 17 августа 2026 года, пишет ТАСС.

Современные системы технического зрения в сочетании с нейросетями позволяют автоматизировать распознавание деталей, их подсчет и контроль геометрических параметров в режиме реального времени, снижая риск человеческих ошибок.

В НГТУ создан рабочий прототип:

  • Камера фиксирует изображение собранного заказа по команде оператора.
  • Снимок поступает в программный модуль.
  • Выполняются предварительная обработка данных, метрический анализ и выделение информативных признаков.
  • Нейросетевая модель сопоставляет результаты с заданной спецификацией и выносит вердикт о соответствии комплектации и размеров.

При этом, как подчеркивают в университете, универсального алгоритма контроля качества сборки, одинаково хорошо учитывающего специфику разных элементов, пока не существует. Большинство готовых инструментов и открытых датасетов сфокусированы на поиске брака изделий, а не на проверке корректности комплектации и габаритов в сборке.

Сейчас подготовлена версия программного обеспечения, пригодная для опытной эксплуатации, а также собран прототип аппаратной части на базе веб-камеры и кольцевого осветителя большого диаметра.

В планах команды – заменить веб-камеру профессиональной аппаратурой, применяемой в задачах технического зрения, что позволит заметно сократить погрешность определения размеров (нынешняя – около 1 мм), а также полностью автоматизировать процесс, исключив участие оператора.

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Метки: импортозамещение ученые
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