Землю накрыла неожиданная магнитная буря: когда обстановка придет в норму

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Что происходит с геомагнитным полем Земли

"После трех часов ночи геомагнитное поле перешло в стадию возмущенного, а после шести часов утра возмущения достигли уровня слабой магнитной бури G1", – сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что усиление геомагнитных возмущений было ожидаемо накануне. Но предполагалось, что оно не превысит уровень слабых нарушений и не достигнет уровня магнитной бури.

"Параметры солнечного ветра в окрестностях планеты все это время сохранялись на низких значениях, и даже непонятно, как они смогли раскачать поле Земли до состояния бури", – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Когда закончится магнитная буря 18 августа

Согласно прогнозу, геомагнитное поле должно вернуться к слабовозмущенному состоянию к 12:00 мск. Однако для полной стабилизации может потребоваться 2–3 суток.

Как поясняют в Лаборатории солнечной астрономии, сейчас Земля находится в зоне действия достаточно крупной корональной дыры. "Пока это воздействие не будет снято, могут происходить повторные всплески возмущений", – указывают ученые.

По словам Леуса, вероятность продолжения магнитной бури оценивается примерно в 46% во вторник и в 56% – в среду.

Специалисты отмечают, что это уже третья магнитная буря с начала августа (ранее они наблюдались 2-го и 8-го), что довольно сильно контрастирует с низким уровнем солнечной активности. Крупных вспышек на Солнце, которые обычно предшествуют магнитным бурям, не было уже давно. Последняя вспышка наивысшего Х-класса наблюдалась на звезде больше месяца назад, и даже вспышек М-класса, относящихся к средним из больших, в августе не было.

Что представляют собой магнитные бури уровня G1

Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы Земли с плотными, ускоренными потоками солнечного ветра. Из-за вспышек и выбросов солнечной массы плотность и скорость ветра резко возрастают. Потоки долетают до Земли и ударяют по ее магнитному полю.

В зависимости от интенсивности геомагнитных возмущений и воздействия магнитного поля Земли на людей, животных, приборы, связь ученые выделяют пять уровней магнитных бурь – от G1 (наиболее слабые) до G5 (экстремально сильные). События уровня G1 – самые частые. Они могут вызывать полярные сияния в северных широтах и слабые колебания электросети, немного сказываться на работе спутников, оказывать влияние на маршруты миграции птиц и животных.