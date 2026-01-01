6 августа в Москве будет переменная облачность, возможны дожди

Температура воздуха

Днем столбики термометров в российской столице покажут +30...+32°C. В ночь на пятницу, 7 августа, температура воздуха опустится до +18°C. В Московской области ожидается +28...+32°C и до +16°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 50 до 89%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Лето не торопится уступать свои позиции – в Москве переменная облачность, ультрафиолетовый индекс – пять баллов, возможны небольшие дожди и жарко. Погодные условия гипоксического типа с условиями духоты в дневные часы будут мало комфортными для жителей столицы, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что возврат аномально высоких температур, зафиксированных в Москве в первые дни августа 2026 года, маловероятен.