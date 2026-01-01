Мастер-планы 25 дальневосточных городов включат более 1000 объектов

Чекунков подчеркнул, что мастер-планы важны не только для людей, но и для экономики – они способствуют переходу к более интересной работе и высокой зарплате. "Мы уже видим, что значительно повысился интерес к этим городам, повысилась удовлетворенность людей тем, что происходит в городах", – отметил министр. Среди уже реализованных объектов он назвал знаковые аэропорты, новые набережные и музеи.

Для малых городов разработана отдельная программа – федеральный конкурс городской среды, в рамках которого создаются парки, скверы и фонтаны. "Даже небольшой проект может оказать значимое влияние на то, как люди воспринимают свою малую родину", – сказал Чекунков.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 6 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 трлн рублей. Динамика развития региона превышает среднероссийские показатели по инвестициям, промышленному производству и строительству.

Что такое мастер-план и почему он важен

Мастер-план – это стратегический документ, который увязывает социально-экономическое развитие города с его пространственным планированием. В отличие от жестко регламентированных генеральных планов, он позволяет городам гибко реагировать на запросы жителей и задает видение будущего на десятилетия вперед. Национальный стандарт мастер-планов, разработанный по заказу ВЭБ.РФ, содержит методику их создания с учетом индивидуальных особенностей городов, включая типологию, анализ качества жизни и ключевые показатели развития.

В 2021 году на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин поручил разработать мастер-планы для 25 дальневосточных городов. Позднее аналогичные документы начали готовить для опорных населенных пунктов Арктической зоны. Сейчас мастер-планы разработаны уже для 180 городов страны, и президент анонсировал их создание еще для 200. Однако термин до сих пор не закреплен в Градостроительном кодексе, что создает разнобой в подходах и стоимости.

История создания мастер-планов в России началась с пермского эксперимента 2008–2010 годов, когда по заказу губернатора Олега Чиркунова нидерландские и финские компании разработали амбициозный план превращения промышленного города в культурную столицу. Проект столкнулся с юридическими проблемами, но дал толчок развитию аналогичных документов в Уфе, Самаре, Красноярске, Москве.

На встрече в Улан-Удэ по видеосвязи Путин поддержал идею разработать закон, регламентирующий создание и действие мастер-планов по развитию населенных пунктов.