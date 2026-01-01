Путин призвал поддерживать желание молодежи жить и работать в родных городах и поселках

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О поддержке желания молодежи работать в родных населенных пунктах

Необходимо поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах, отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом направлении ведется активная работа.

Путин напомнил, что определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, в которых проживает 75% населения страны, передает ТАСС. Для них подготовлена программа развития, которая должна укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас. "И, что принципиально, – повысить качество и стандарты жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее", – добавил глава государства.

О сохранении самобытности российских городов

Важно сохранять самобытность российских городов, модернизируя их с учетом современных тенденций, грамотно вписывать новые объекты в их пространство, сберегать исторический облик, давать вторую жизнь объектам культурного наследия, указал глава государства.

Архитектурный облик городов должен сочетать самобытные и общенациональные черты. Путин отметил, что палитра разнообразия городов и регионов – достояние России. Многообразная культура РФ отражается и в архитектуре, и в обычаях, и во внешнем облике городов и других населенных пунктов. При этом нужно "всегда подчеркивать нечто, что объединяет, нечто, что является общим", добавил президент.

О недопустимости депопуляции каких-либо территорий

Некоторые считают, что "именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития" и в них надо вкладывать все ресурсы. Однако к Российской Федерации с ее огромной территорией такой подход применять нельзя. "Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо", – указал Путин.

О важности создания среды для жизни

Люди будут работать в удаленных населенных пунктах исключительно по вахтовому методу, если там не будет достойной среды для жизни, отметил Путин.

"Можно как угодно стараться и пытаться развивать экономику, вкладывать деньги, инвестировать, – указал президент. – Но если не будет достойной среды проживания, обитания, то тогда люди будут работать только вахтовым методом и постоянно жить в этих населенных пунктах не будут".