Облачная погода без осадков ожидается в Москве 10 ноября

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +4...+6°C. В ночь на среду, 11 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах 0...+2°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +6°C, ночью около +2°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный и юго-западный, в разное время его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 752 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 63–80%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Атмосферное давление слабо повышенное, кислородный режим благоприятный. По медицинской оценке, это умеренно комфортная погода, при которой развитие выраженных метеопатических реакций и обострений хронических заболеваний обычно не наблюдается, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Аномальное тепло задержится в Центральной России на неделю. Пик тепла придется на пятницу, 13 ноября, когда в средней полосе обычно начиналась метеорологическая зима, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.