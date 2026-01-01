Около 200 рейсов задержали или отменили в аэропортах Московского региона

Об этом во вторник, 18 августа 2026 года, сообщает агентство новостей "Москва" со ссылкой на онлайн-информацию воздушных гаваней.

Сообщается, что в аэропорту Шереметьево на вылет задержано или отменено порядка 90 рейсов. Во Внукове – около 80 рейсов. Также около 20 рейсов на прилет и вылет задержали или отменили в Домодедове.

Хронология ограничений в аэропортах московского узла 18 августа

Минувшей ночью и утром Росавиация неоднократно вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах московского узла.

Вначале аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как указывали в федеральной службе, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Впоследствии в Росавиации сообщили, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Через некоторое время появилась информация, что Шереметьево также принимает и отправляет самолеты по согласованию. Около 6:30 мск ограничения в нем сняли, однако примерно через 20 минут Росавиация сообщила, что в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Telegram-канале пресс-службы Шереметьева сообщалось, что введены временные ограничения в периметре воздушного пространства в связи с действием сигнала "Ковер".

Около 7:50 мск появилась информация о снятии ограничений во Внукове и Шереметьеве, но затем они были введены в Домодедове.

Около 9:00 Росавиация сообщила, что ограничения в Домодедове и Жуковском сняты.

Что происходит в аэропортах Московского региона сейчас

В пресс-службе Внукова указывали, что целый ряд аэропортов продолжительный период не принимали и не выпускали рейсы. Пассажиров просили внимательно следить за онлайн-табло и сообщениями авиакомпаний перед отправлением в аэропорт.

Впоследствии в пресс-службе аэропорта сообщили, что 18 задержанных самолетов уже отправлены. 17 рейсов прибыло, семь из них – самолеты, ушедшие на запасные аэродромы.

Пресс-служба Домодедова утром 18 августа проинформировала, что аэропорт возобновил обслуживание рейсов авиакомпаний-партнеров. "Возможны корректировки в расписании полетов в связи с последствиями временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее отправить и принять задержанные рейсы", – указывается в Telegram-канале.

Как сообщил утром 18 августа Сергей Собянин, с вечера понедельника до 5:00 вторника в сторону Московского региона летели 620 беспилотных летательных аппаратов, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе. Через некоторое время мэр Москвы проинформировал, что на подлете к столице нейтрализованы еще семь дронов.

Губернатор Подмосковья утром Андрей Воробьёв сообщил об уничтожении более чем 150 беспилотников над регионом. Ранения в результате падения БПЛА и их обломков получили три человека, в том числе ребенок. Кроме того, были зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде муниципалитетов, включая Павлово-Посадский округ, Коломну, Котельники и Электросталь.