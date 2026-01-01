Осень в Москве будет переменчивой, сентябрь – чуть теплее нормы: прогноз климатолога

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Предварительный прогноз Гидрометцентра РФ для Москвы на осень 2026 года

"Согласно сезонному прогнозу Гидрометцентра, сентябрь будет немного теплее среднего – не более чем на один градус, а октябрь и ноябрь будут совсем немного прохладнее средних климатических значений", – рассказала Железнова.

Она отметила, что сезонные прогнозы отражают усредненную картину и не позволяют детально описать погоду в отдельные дни, передает во вторник, 18 августа 2026 года, агентство городских новостей "Москва".

"Не исключены как очень теплые периоды, так и серьезные похолодания, которые в среднем будут компенсировать друг друга и складываться в близкие к средним значения, если смотреть на месяц в целом", – пояснила Железнова.

По многолетним наблюдениям, средние температуры сентября в столичном регионе составляют от +17°C в начале месяца до +10°C в его конце.

По климатическим нормам 1991–2020 годов, среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет в Москве плюс 11,9°C, в октябре – плюс 5,8°C, в ноябре – минус 0,5°C.

Будет ли бабье лето

Климатолог отметила, что с точки зрения синоптических процессов бабье лето формируется при распространении на европейскую территорию России отрога азорского антициклона. Эта область высокого атмосферного давления обеспечивает приток теплого воздуха с прогретого за лето Средиземного моря и отсутствие осадков.

По словам специалиста, такая ситуация, вполне вероятно, может произойти и в 2026 году. Однако сейчас назвать точные даты бабьего лета невозможно. Заблаговременность такого прогноза составляет две недели.

"Вероятность возникновения бабьего лета в этом сезоне остается высокой, однако точные временные рамки станут известны только ближе к делу", – заключила Железнова.

Другие прогнозы

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов также полагает, что в сентябре москвичей ждет нестабильная погода. "Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", – рассказал он.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2°C выше нормы, указал синоптик.