Праздники 10 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации;

Всемирный день науки за мир и развитие;

Всемирный день молодежи;

Международный день бухгалтерии;

День кухонной мойки;

День забытых друзей;

День ванильного кекса;

день рождения "Улицы Сезам";

Всемирный день кератоконуса;

День памяти великомученицы Параскевы Пятницы;

Параскеву-Пятницу, Бабью заступницу.

Праздники 10 ноября 2026 года

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Профессиональный праздник сотрудников МВД России отмечают ежегодно 10 ноября. Дата связана с постановлением "О рабочей милиции", которое Народный комиссариат внутренних дел РСФСР принял 10 ноября 1917 года по новому стилю. Впервые День советской милиции официально отметили в 1962 году, а в 2011-м праздник получил современное название.

Всемирный день науки за мир и развитие. Праздник учрежден ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 10 ноября. Его цель – напомнить о значении научных открытий для общества, устойчивого развития и международного сотрудничества.

Всемирный день молодежи. Дата приурочена к основанию Всемирной федерации демократической молодежи, созданной 10 ноября 1945 года на Всемирной конференции молодежи в Лондоне. Праздник посвящен роли молодых людей в общественной жизни и международном сотрудничестве.

Международный день бухгалтерии. Профессиональную дату связывают с публикацией 10 ноября 1494 года труда итальянского математика Луки Пачоли, в котором была описана система двойной записи. Праздник посвящен бухгалтерам и другим специалистам, отвечающим за финансовый учет и отчетность. Система двойной записи – это принцип бухгалтерского учета, при котором каждая операция отражается одновременно по двум счетам: откуда средства поступили и куда были направлены.

День кухонной мойки. Неофициальная дата напоминает о важности привычного кухонного предмета, который используют для мытья посуды, продуктов и других бытовых нужд. Праздник предлагает обратить внимание на удобство и функциональность кухонного пространства.

День забытых друзей. Неофициальный праздник напоминает о приятелях и знакомых, с которыми давно не удавалось пообщаться. Дата стала поводом написать старым друзьям, восстановить связь и вспомнить общие истории.

День ванильного кекса. Неофициальный гастрономический праздник посвящен небольшим бисквитным пирожным с ванильным вкусом. Их обычно украшают кремом или глазурью, а отмечают дату домашней выпечкой или походом в кондитерскую.

День рождения "Улицы Сезам". Праздник приурочен к выходу первой серии американской детской телепередачи 10 ноября 1969 года. Шоу стало известным благодаря кукольным персонажам, песням и образовательным сюжетам, которые помогают детям осваивать чтение, счет и навыки общения.

Всемирный день кератоконуса. Дата посвящена повышению осведомленности о заболевании роговицы глаза, при котором она истончается и постепенно приобретает коническую форму. В этот день рассказывают о симптомах, диагностике и способах коррекции зрения.

День памяти великомученицы Параскевы Пятницы. Православная церковь чтит Параскеву Иконийскую – раннехристианскую великомученицу III века, пострадавшую за веру во время гонений императора Диоклетиана. На Руси святая пользовалась широким почитанием: храмы во имя Параскевы существовали во многих крупных городах и селениях. В Москве в конце XIX века насчитывалось пять таких храмов и множество приделов. Один из известных памятников, посвященных святой, находится в Красноярске: часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе стала символом города. Ее изображение помещено на банкноте Банка России номиналом 10 руб.

Параскева-Пятница, Бабья заступница. В народном календаре этот день связан с почитанием святой Параскевы, которую считали покровительницей женщин, семьи и брака. Ей молились о домашнем благополучии и защите от болезней. По традиции, в этот день женщины уделяли особое внимание рукоделию и льну, а некоторые работы по дому старались отложить. Главной языческой параллелью святой Параскевы-Пятницы в славянской мифологии является богиня Макошь. После принятия христианства на Руси образ древней покровительницы женских ремесел и плодородия слился с почитанием раннехристианской великомученицы.