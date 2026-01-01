Роскосмос выберет и подготовит первого космонавта из Мьянмы

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун подписали документы, предусматривающие отбор и подготовку первого космонавта Мьянмы по российским стандартам, накануне, передает ТАСС в среду, 19 августа 2026 года. Стороны также договорились о сотрудничестве в спутниковой навигации, системе КОСПАС-САРСАТ и предупреждении об опасных ситуациях в околоземном пространстве.

Для подготовки мьянманского экипажа российская сторона проведет медицинский отбор и последующее обучение кандидатов. Отдельные контракты на медицинское обследование будущих космонавтов уже подписаны.

Кто еще проходил подготовку в России

ОАЭ. Это один из наиболее масштабных примеров такого сотрудничества. Еще в 2016 году Россия и ОАЭ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в космосе, а в 2017 году эмиратская сторона обсуждала с Роскосмосом участие России в отборе и подготовке национального отряда. В сентябре 2018 года два кандидата – Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейади – начали подготовку в Звездном городке. В итоге аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ и совершил полет на МКС в сентябре – октябре 2019 года. Его дублером был аль-Нейади.

Индия. О возможности российской подготовки индийских астронавтов стороны говорили еще в 2018 году: Роскосмос получил от Индии соответствующую просьбу в октябре того года. В феврале 2020 года в Центр подготовки космонавтов прибыли четыре индийских кандидата. Они проходили в России подготовку по программе космонавтов-испытателей, включая общекосмическую подготовку и изучение корабля "Союз". Курс должен был продолжаться до февраля 2021 года. Подготовка была частью индийской программы "Гаганьян", но сами космонавты должны были лететь на индийском корабле.

Беларусь. Сотрудничество по подготовке первого белорусского космонавта началось с отбора кандидатов в 2022 году. В декабре 2022 года шесть кандидаток прибыли в Звездный городок для углубленного медицинского обследования. В июле 2023 года Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в ЦПК для непосредственной подготовки к полету. Василевская стала основной участницей, Ленкова – дублером. В марте 2024 года Василевская отправилась на МКС на "Союзе МС-25" и стала первой гражданкой независимой Беларуси, побывавшей в космосе.

Взаимодействие со странами, которые ввели против РФ санкции в 2022 году

Япония. Японские астронавты регулярно тренировались в Звездном городке для работы с российским сегментом МКС и полетов на "Союзах". До 2021 года семь астронавтов Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) летали на российских кораблях и проходили соответствующую подготовку в ЦПК; такие тренировки продолжались и после перехода части японских полетов на американские корабли.

США и европейские страны. До 2022 года иностранные экипажи изучали в ЦПК российский сегмент станции и корабль "Союз". Например, в 2009 году в центре готовились экипажи с 12 астронавтами NASA, четырьмя японскими астронавтами и двумя астронавтами ЕКА. В 2017 году отдельную подготовку на "Союзе" проходил итальянский астронавт Лука Пармитано. Сейчас сотрудничество заметно сократилось, но не прекратилось полностью.

США после 2022 года резко сократили двусторонние космические проекты с Россией, но сотрудничество по МКС сохранилось. Более того, в июле 2026 года NASA и Роскосмос договорились продолжить совместную эксплуатацию МКС до 2030 года, включая перекрестные полеты американских и российских астронавтов. 14 июля 2026 года астронавт NASA Анил Менон отправился к МКС на российском "Союзе" вместе с двумя российскими космонавтами.

Европейское космическое агентство после начала российской спецоперации приостановило значительную часть сотрудничества с Роскосмосом. В марте 2022 года Европейское космическое агентство официально объявило о прекращении сотрудничества с российской стороной по миссии ExoMars. Россия, в свою очередь, еще в феврале – марте 2022 года прекратила сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с Куру.

JAXA продолжает участвовать в программе МКС, и японские астронавты продолжают работать на станции вместе с российскими и американскими экипажами. Например, японский астронавт Кимия Юи входил в состав экипажа МКС в 2025 году.