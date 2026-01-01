Роскосмос выберет и подготовит первого космонавта из Мьянмы

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун подписали документы, предусматривающие отбор и подготовку первого космонавта Мьянмы по российским стандартам, накануне, передает ТАСС в среду, 19 августа 2026 года. Стороны также договорились о сотрудничестве в спутниковой навигации, системе КОСПАС-САРСАТ и предупреждении об опасных ситуациях в околоземном пространстве.
Для подготовки мьянманского экипажа российская сторона проведет медицинский отбор и последующее обучение кандидатов. Отдельные контракты на медицинское обследование будущих космонавтов уже подписаны.
Кто еще проходил подготовку в России
- ОАЭ. Это один из наиболее масштабных примеров такого сотрудничества. Еще в 2016 году Россия и ОАЭ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в космосе, а в 2017 году эмиратская сторона обсуждала с Роскосмосом участие России в отборе и подготовке национального отряда. В сентябре 2018 года два кандидата – Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейади – начали подготовку в Звездном городке. В итоге аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ и совершил полет на МКС в сентябре – октябре 2019 года. Его дублером был аль-Нейади.
- Индия. О возможности российской подготовки индийских астронавтов стороны говорили еще в 2018 году: Роскосмос получил от Индии соответствующую просьбу в октябре того года. В феврале 2020 года в Центр подготовки космонавтов прибыли четыре индийских кандидата. Они проходили в России подготовку по программе космонавтов-испытателей, включая общекосмическую подготовку и изучение корабля "Союз". Курс должен был продолжаться до февраля 2021 года. Подготовка была частью индийской программы "Гаганьян", но сами космонавты должны были лететь на индийском корабле.
- Беларусь. Сотрудничество по подготовке первого белорусского космонавта началось с отбора кандидатов в 2022 году. В декабре 2022 года шесть кандидаток прибыли в Звездный городок для углубленного медицинского обследования. В июле 2023 года Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в ЦПК для непосредственной подготовки к полету. Василевская стала основной участницей, Ленкова – дублером. В марте 2024 года Василевская отправилась на МКС на "Союзе МС-25" и стала первой гражданкой независимой Беларуси, побывавшей в космосе.
Взаимодействие со странами, которые ввели против РФ санкции в 2022 году
- Япония. Японские астронавты регулярно тренировались в Звездном городке для работы с российским сегментом МКС и полетов на "Союзах". До 2021 года семь астронавтов Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) летали на российских кораблях и проходили соответствующую подготовку в ЦПК; такие тренировки продолжались и после перехода части японских полетов на американские корабли.
- США и европейские страны. До 2022 года иностранные экипажи изучали в ЦПК российский сегмент станции и корабль "Союз". Например, в 2009 году в центре готовились экипажи с 12 астронавтами NASA, четырьмя японскими астронавтами и двумя астронавтами ЕКА. В 2017 году отдельную подготовку на "Союзе" проходил итальянский астронавт Лука Пармитано. Сейчас сотрудничество заметно сократилось, но не прекратилось полностью.
США после 2022 года резко сократили двусторонние космические проекты с Россией, но сотрудничество по МКС сохранилось. Более того, в июле 2026 года NASA и Роскосмос договорились продолжить совместную эксплуатацию МКС до 2030 года, включая перекрестные полеты американских и российских астронавтов. 14 июля 2026 года астронавт NASA Анил Менон отправился к МКС на российском "Союзе" вместе с двумя российскими космонавтами.
Европейское космическое агентство после начала российской спецоперации приостановило значительную часть сотрудничества с Роскосмосом. В марте 2022 года Европейское космическое агентство официально объявило о прекращении сотрудничества с российской стороной по миссии ExoMars. Россия, в свою очередь, еще в феврале – марте 2022 года прекратила сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с Куру.
JAXA продолжает участвовать в программе МКС, и японские астронавты продолжают работать на станции вместе с российскими и американскими экипажами. Например, японский астронавт Кимия Юи входил в состав экипажа МКС в 2025 году.