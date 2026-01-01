России удалось вернуть с Украины 170 жителей Курской области

"В 2024 году были возвращены 46 человек, в 2025 – 107, в этом году – еще 17", – рассказала омбудсмен.

Она отметила, что 27 июня домой в Россию вернулись пять жителей Курской области, о судьбе которых долгое время не было известно. Сегодня они находятся рядом со своими семьями.

По словам омбудсмена, одной из ключевых гуманитарных проблем остается судьба мирных жителей региона, с которыми была потеряна связь после вторжения украинских военных, передает РИА Новости. Лантратова указала, что совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает работу по установлению местонахождения россиян.

"Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека", – рассказала Лантратова.

Она подчеркнула, что делается все возможное для возвращения россиян домой.

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Под контролем ВСУ оказалось около 1268 кв. км приграничной территории, включая город Суджу. Полностью регион освободили к концу апреля 2025 года.

Как указали 6 августа в Следственном комитете РФ, в результате вторжения ВСУ в 2024 году погибли 640 мирных жителей Курской области. Ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. По фактам преступлений украинской стороны, связанных с вторжением в Курскую область, военными следователями возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках.