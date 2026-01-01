Строительство нового здания Большого Московского цирка оценивается в 66 млрд руб.

"Контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований – 66 млрд рублей", – говорится в проекте адресно-инвестиционной программы столицы на 2026-2031 годы. Оплата выполненных работ запланирована на 2030 год, уточняет ТАСС во вторник, 10 ноября 2026 года.

Общая площадь новой цирковой площадки составит 82,2 тыс. кв. м, а максимальная вместимость – 5 тыс. зрителей. Рядом с цирком появится благоустроенный ландшафтный парк, в том числе зоны свободного выгула животных, и двухуровневый паркинг.

В основу архитектурной концепции нового здания положено современное прочтение циркового шатра. Высота купола от основания шпиля будет достигать почти 100 м. На шпиле в виде кристалла установят медиаэкраны, а ниже разместят информационную медиастроку.

Одной из особенностей комплекса станет оснащенная автоматизированной системой управления арена, которая сможет менять конфигурацию прямо во время циркового представления. Проект предусматривает 11 вариантов трансформации – от манежей для конного шоу и ледового спектакля до водных и мультимедийных постановок. Смена манежа будет занимать не более четырех минут, что обеспечит практически непрерывный ход представления даже при значительном обновлении сценического пространства.

Сейчас Большой Московский государственный цирк находится на проспекте Вернадского, 7. Это крупнейший стационарный цирк Европы и один из главных российских центров циркового искусства. Он открылся 30 апреля 1971 года. Его вместимость составляет более 3300 зрителей, а высота купола достигает 26 м.

К 2020-м годам здание окончательно технически и функционально устарело. Первоначально новое здание собирались строить непосредственно на месте цирка на проспекте Вернадского. Это вызвало протесты москвичей, выступавших против сноса старого. В итоге власти выбрали другую площадку. Судьба 55-летнего строения пока не определена, власти Москвы намерены определить ее судьбу после завершения строительства нового комплекса.