В Испании призвали отказаться от проведения ЧМ по футболу совместно с Марокко

В документе Sumar просит правительство уведомить Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), Международную федерацию футбола (ФИФА) и правительство Португалии о "необходимости проведения специального пересмотра и оценки существующей модели совместного проведения" турнира.

Группа также предлагает обратиться к RFEF с просьбой задействовать институциональные механизмы, предусмотренные ФИФА, для проверки соблюдения устава и политики в сфере прав человека, а также инициировать независимое, публичное и актуальное исследование "рисков для прав человека в странах-организаторах".

Инициатива следует за обострением ситуации в испанском автономном городе Сеута, расположенном в Северной Африке на границе с Марокко. По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, во вторник было зафиксировано, что около 72 тыс. мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, из них около 70 тыс. уже вернулись.

Предложение Sumar сочетается с позицией португальской экологической партии Livre, направившей своей стране и национальной федерации футбола письмо с призывом исключить Марокко из числа организаторов чемпионата мира 2030 года.

Согласно действующей модели, стартовые матчи ЧМ‑2030, который пройдет в столетие первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Основная часть соревнований планируется в Испании, Португалии и Марокко.

В материале "Профиля" отмечается, что резкое обострение ситуации вокруг Сеуты отражает новый циничный формат отношений между Евросоюзом и его южными соседями. Научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев указывает, что Мадрид сам спровоцировал этот кризис планами по упрощенной легализации беженцев ради привлечения лояльного левым силам электората. В свою очередь, Рабат использовал поток мигрантов как инструмент давления на Испанию для получения новых субсидий от ЕС за сдерживание африканского трафика.