Арина Соболенко обыграла Каролину Мухову на старте Итогового турнира WTA в США

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:5 в пользу белорусской теннисистки. Соперницы выступают в одной группе с россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, которые свой матч проведут позднее.

Соболенко 28 лет, она занимает вторую строчку мирового рейтинга. На ее счету 30 титулов WTA, из них 24 – в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема белоруска побеждала шесть раз: в одиночке по дважды на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и Открытом чемпионате США (2024, 2025), в паре – на Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021).

Муховой 30 лет, она идет седьмой в рейтинге. На ее счету три одиночных титула WTA. В карьере чешки – финалы Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2026).

Итоговый турнир WTA проходит на покрытии "хард" и завершится 15 ноября. Призовой фонд составляет $10 млн.

В состязании участвуют восемь теннисисток, набравших наибольшее число очков за сезон.

Действующая чемпионка – представительница Казахстана Елена Рыбакина, снявшаяся по состоянию здоровья. Из россиянок побеждала только Мария Шарапова (2004).