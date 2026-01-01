"Манчестер Юнайтед" может уволить Кэррика ради приглашения Почеттино

По его данным, совет директоров клуба пока не принял окончательного решения, его ожидают в ближайшее время.

Одним из главных кандидатов на замену Кэррика называют нынешнего тренера сборной США Маурисио Почеттино, в контракте специалиста предусмотрен пункт о выкупе.

После 10 матчей в Английской премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 18-е место, оставаясь в зоне вылета: одна победа, пять ничьих и четыре поражения.

До этого СМИ писали, что в "МЮ" ощущают последствия урезанного летнего трансферного окна и череды недавних травм, что осложнило управление составом. Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс при этом сохраняет рабочие и доверительные отношения с главным тренером Майклом Кэрриком.

По информации источника, руководство "Манчестер Юнайтед" стремится избежать третьей тренерской рокировки за три года. Часть сотрудников настаивает на публичной поддержке Кэррика и укреплении его статуса на фоне нарастающего чувства разобщенности в раздевалке.

Майкл Кэррик в "Манчестер Юнайтед"

Майкл Кэррик долгое время входил в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", работая ассистентом при Жозе Моуринью и Оле-Гуннаре Сульшере.

В конце 2021 года он временно возглавил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Сульшера. Под его руководством клуб провел всего три матча, но показал отличные результаты: победы над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов (2:0) и "Арсеналом" в Премьер-лиге (3:2), а также ничья с "Челси" (1:1).

Сразу после этого Кэррик покинул клуб. После успешной самостоятельной работы с "Мидлсбро" в Чемпионшипе он вернулся на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Однако в сезоне-2026/2027 команда столкнулась с серьезным кризисом и опустилась в зону вылета, что и спровоцировало слухи о его возможной отставке.

Маурисио Почеттино и его достижения

Маурисио Почеттино – опытный аргентинский специалист, получивший мировое признание благодаря работе в Английской премьер-лиге и европейских топ-клубах. Осенью 2024 года он возглавил мужскую сборную США с прицелом на домашний чемпионат мира 2026 года. В его контракте с американской федерацией прописан пункт, позволяющий ему вернуться в клубный футбол в случае предложения от топ-команды.

Главные достижения в карьере: