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Международный союз конькобежцев (ISU) с начала этого сезона разрешил россиянам выступать под нейтральным флагом на международных турнирах на длинных дорожках. Однако правительство Нидерландов не выдает визы российской делегации, передает NOS со ссылкой на представителя РФ, находящегося в японском Обихиро, где 20-22 ноября пройдет второй этап Кубка мира. Официальная причина отказа не разглашается.

Кто такой Даниил Найденышев

Даниил Найденышев – российский конькобежец, представляющий Москву и специализирующийся на длинных дистанциях. Он имеет звание мастера спорта России, работает с наставником, заслуженным тренером РФ Виктором Сивковым, а вне ледовой дорожки получает юридическое образование.

В декабре 2025 года спортсмен завоевал золото чемпионата России в Коломне на дистанции 10000 метров, обойдя ближайшего преследователя всего на шесть сотых секунды. Также он является серебряным призером национального первенства в классическом многоборье и победителем этапов Кубка России в стайерских забегах и масс-старте. Выступать на зарубежных турнирах сезона 2026/2027 атлету позволяет нейтральный статус от ISU.

Как проходит сезон Кубка мира для российских конькобежцев

Соревнования в нидерландском Херенвене, где, предположительно, выступит только один представитель России, станут третьими по счету в календаре и пройдут с 4 по 6 декабря. До этого сборная беспрепятственно стартовала на первом этапе в Пекине, где на лед вышли одиннадцать человек, а также была допущена ко второму этапу в японском Обихиро.

После Нидерландов серия переедет в норвежский Хамар, который примет четвертый этап. Его россияне гарантированно пропустят, поскольку власти Норвегии запретили въезд атлетам из России на основании закона об иностранцах.

Прецеденты с недопуском российских атлетов в Европу

Ситуация с конькобежцами не первый случай отказа во въезде в Нидерланды за последнее время. В октябре королевство не пустило троих российских гимнастов на чемпионат мира в Роттердаме. Среди них была двукратная чемпионка мира Ангелина Мельникова, представляющая армейский клуб ЦСКА.

Похожей политики придерживаются и государства Северной Европы. Помимо Норвегии, участие спортсменов из России в турнирах на своей территории запретили Швеция и Финляндия. В частности, финские власти закрыли въезд даже атлетам с нейтральным статусом и действующими шенгенскими визами, из-за чего российские фигуристы лишились возможности выступить на этапе Гран-при в Хельсинки. По аналогичным причинам национальная команда пропустит и чемпионат мира по лыжным видам спорта, который состоится в начале 2027 года в шведском Фалуне.