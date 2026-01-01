Изменение масштаба бизнеса происходило не только за счет географического расширения: компания последовательно осваивала новые сегменты финансового рынка, увеличивала клиентскую базу и создавала инфраструктуру для обслуживания разных потребностей одного клиента.

Тимур Турлов и развитие розничного инвестирования

В 2008 году Тимур Турлов основал Freedom Finance в Москве. До этого он работал в брокерском подразделении «Юниаструм-банка», где занимался организацией доступа клиентов к американским биржам. После закрытия брокерского подразделения предприниматель вместе с бывшими коллегами решил продолжить работу самостоятельно. Стартовый капитал составил около $100 тыс., собранных из выходных выплат.

Первоначальная бизнес-модель была ориентирована на частных инвесторов, которым требовалась возможность покупать иностранные ценные бумаги. В 2012 году Freedom Finance предложила клиентам участвовать в размещении акций Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). После выхода на биржу бумаги компании подешевели с $38 до $17,55 к сентябрю 2012 года, сообщало Reuters. Этот эпизод показал, что брокерское обслуживание не ограничивается доступом к торговой площадке: клиентам требовалось сопровождение при принятии инвестиционных решений.

Казахстан предоставил компании возможность работать с аудиторией, которая только осваивала фондовый рынок. В 2011 году Тимур Турлов изучил перспективы местного рынка, а годом позже приобрел Seven Rivers Capital, преобразованную в «Фридом Финанс». К 2014 году у компании было 14 офисов и около 20 тыс. брокерских счетов.

Расширению розничной аудитории помогло участие в государственной программе «Народное IPO». В ноябре 2014 года брокер открыл филиалы в 11 городах, подготовил 50 лекторов и установил нулевую комиссию за покупку акций. На продвижение проекта компания направила $2 млн, получила почти половину заявок частных инвесторов на акции KEGOC и открыла более 23 тыс. счетов.

Freedom Holding Corp.: от брокерского счета к комплексному обслуживанию

По мере роста клиентской базы менялась и структура бизнеса. Брокерское направление давало доступ к инвестиционным инструментам, однако обслуживание частных клиентов могло охватывать гораздо больше операций.

Для расширения продуктовой линейки Freedom Holding Corp. начала приобретать организации, уже имевшие собственные лицензии, инфраструктуру и клиентские отношения.

В декабре 2020 года холдинг приобрел казахстанский банк Kassa Nova с десятью отделениями, впоследствии переименованный в Freedom Bank Kazakhstan. В тот же период группа купила американского брокера Prime Executions. В мае 2022 года к холдингу перешли страховые организации Freedom Life и Freedom Insurance, ранее принадлежавшие Тимуру Турлову.

Появление банковского направления позволило расширить взаимодействие с клиентами за пределы инвестиционных операций. К брокерским услугам добавились платежи, депозиты и кредитование, а страховые организации обеспечили доступ к продуктам защиты жизни и имущества. В результате финансовая группа получила несколько источников дохода, связанных с разными потребностями аудитории.

Следующим этапом стала цифровизация обслуживания. В апреле 2024 года Freedom Bank Kazakhstan запустил Freedom SuperApp. Приложение объединило банковские операции, платежи, инвестиционные и другие сервисы. Количество зарегистрированных пользователей суперприложения уже превысило 6,3 млн.

Для группы цифровая платформа стала дополнительным каналом взаимодействия с клиентами разных направлений. Пользователь получает возможность пользоваться несколькими продуктами через единую систему, а компания – развивать отношения с аудиторией за пределами отдельного банковского или брокерского счета.

Тимур Турлов: как публичный статус изменил масштаб бизнеса

Расширение продуктовой линейки сопровождалось изменением корпоративной структуры. Еще в 2013 году руководство группы обсуждало объединение активов и выход на крупную биржу. В ноябре 2015 года Тимур Турлов заключил соглашение об обратном поглощении с американской BMB Munai. Компания получила брокерские организации предпринимателя и была переименована в Freedom Holding Corp.

В октябре 2019 года холдинг получил листинг на Nasdaq Capital Market. Торги акциями под тикером FRHC начались 15 октября по цене около $14,40. Рыночная капитализация на тот момент составляла приблизительно $800 млн.

Размещение не сопровождалось выпуском новых акций: компания не привлекала средства через классическое IPO. Переход на Nasdaq обеспечил бумагам доступ к американской биржевой площадке и потребовал регулярного раскрытия финансовой информации. Для международной группы публичная отчетность стала способом демонстрировать результаты деятельности инвесторам на разных рынках.

Финансовые показатели позволяют оценить, как изменился масштаб бизнеса. За 2026 финансовый год, завершившийся 31 марта, выручка Freedom Holding Corp. составила $2,19 млрд против $2 млрд годом ранее.

Чистая прибыль выросла с $76,2 млн до $153,3 млн. Количество банковских клиентов за этот период увеличилось с 2,52 млн до 5,03 млн, а число брокерских счетов – с 683 тыс. до 858 тыс.

Рост продолжился в следующем финансовом году. За второй квартал 2027 финансового года, охватывающий июль – сентябрь 2026-го, выручка холдинга увеличилась на 81%, до $910,1 млн. Чистая прибыль достигла $46,1 млн, прибавив 29% год к году. К 30 сентября 2026 года число банковских клиентов составило 5,93 млн, а количество брокерских счетов – 907 тыс.

Freedom Holding Corp. в Турции: зачем Тимур Турлов приобрел местный банк

Выход на турецкий рынок стал для Freedom Holding Corp. отдельным направлением международной экспансии. В марте 2026 года холдинг объявил о покупке 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. Продавцами выступили Özyol Holding и National Bank of Kuwait. Банк работает в Турции с 1982 года и обслуживает частных и корпоративных клиентов.

Приобретение позволило холдингу получить действующую банковскую инфраструктуру на новом рынке. 1 июля 2026 года турецкие регуляторы одобрили сделку, а 31 июля передача 99,32% акций была завершена. После смены собственника банк получил название Freedom Bank A.Ş., а Тимур Турлов вошел в его совет директоров.

Параллельно группа развивала в стране брокерское направление. 19 августа 2026 года дочерняя компания Freedom Yatırım получила лицензию на брокерскую деятельность от Совета по рынкам капитала Турции. По сообщению холдинга, аналогичную лицензию такого профиля иностранная брокерская компания не получала в стране в течение 34 лет.

В результате у Freedom Holding Corp. сформировались два направления для работы с турецкими клиентами: банковские услуги через Freedom Bank A.Ş. и инвестиционные продукты через Freedom Yatırım. Следующий этап – развитие цифровых сервисов и расширение продуктовой линейки с использованием опыта, накопленного группой в Казахстане.

К середине ноября 2026 года Freedom Holding Corp. Тимура Турлова работала уже в 27 странах. Расширение турецкого направления показывает, что холдинг продолжает выходить на новые рынки не только через брокерские услуги, но и через приобретение банков и развитие собственной финансовой инфраструктуры.

Facebook - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

