Для всех трех моделей заявлена общая линейка двигателей: к бензиновому ZMZ Pro 2,7 л (149,6 л. с., 235 Н·м) добавили новый двухлитровый дизель Sollers 550010 (136 л. с., 320 Н·м), который собирают на моторном заводе в Елабуге. Дизель оснащен системой рециркуляции выхлопных газов и сажевым фильтром с принудительной регенерацией, соответствует стандарту Euro-5.

Оба двигателя работают с новой шестиступенчатой механической коробкой передач с тросовым приводом. Ее сборка локализована на ЗМЗ (Заволжье, Нижегородская область), а конструктивно агрегат создан с опорой на решения партнера JAC.

Производитель заявляет четкие ходы рычага и низкие усилия переключения. Передаточное число главной пары: 4,11 для версий с дизелем и 4,625 для бензиновых.

"Патриот Х", а также полноприводные версии "Пикапа Х" получили электромеханическую раздаточную коробку с управлением поворотным селектором на новом центральном тоннеле. В салоне обновлены рулевое колесо, передняя консоль, подлокотник и блок климат-контроля.

В оснащение "Патриота Х" входят:

светодиодные фары и фонари;

рулевое колесо с обогревом;

модернизированная мультимедийная система;

полноценный климат-контроль;

многоступенчатый подогрев передних сидений и подогрев задних;

обогрев лобового стекла;

разъемы USB Type A и Type C (зарядка и передача данных);

режим off road, активируемый кнопкой;

комплекс TCS (НАМИ): ABS, помощь при трогании на подъеме, противобуксовочная система и имитация блокировки дифференциала.

Снаружи автомобили получили обновленную светодиодную оптику, диски нового дизайна и ряд косметических правок.